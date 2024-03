Maroc: Aluminium du Maroc augmente son résultat net consolidé à 6,7 MDH en 2023

Le résultat net consolidé de la société Aluminium du Maroc s'est élevé à 6,7 millions de dirhams (MDH) en 2023, contre 4,5 MDH en 2022.

Ce résultat a été impacté par l'activité Acier de la filiale Industube et l'activité de la filiale "La Roseraie de l'Atlas" qui enregistre une contribution négative au résultat de 16,2 MDH, indique un communiqué d'Aluminium du Maroc, dont le Conseil d'administration s'est réuni lundi, sous la présidence de Mohamed El Alami, en vue d'arrêter les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2023 et d'examiner et d'arrêter les termes du projet de Fusion par absorption avec la Société Industube.

Concernant le chiffre d'affaires (CA) consolidé, il s'est établi à 1,27 milliard de dirhams (MMDH), en baisse de 10% en comparaison avec l'exercice précédent, rapporte la MAP. Cette variation s'explique principalement par le recul du CA de l'activité "aluminium", impacté par la baisse des cours à l'international en 2023.

Par ailleurs, la société Aluminium du Maroc a fait savoir qu'elle a mobilisé ses équipes, courant 2023, autour de l'élaboration de son plan stratégique 2024-2034, visant à impulser une nouvelle dynamique de croissance, dans un environnement en forte mutation.

Ce plan, s'appuyant sur un modèle économique durable, a été construit avec trois ambitions, dont la consolidation du leadership d'Aluminium du Maroc sur le marché national en déployant ses capacités et son expertise au service de l'accompagnement de ses clients, avec une contribution active aux grands chantiers nationaux.

Il s'agit aussi de l'accélération du développement à l'export d'Aluminium du Maroc, à travers notamment l'ouverture sur de nouveaux marchés en Europe, en tirant profit des acquis en matière de normes et de conformité et de la transformation de ses activités dans le sens de l'amélioration de l'efficience opérationnelle au bénéfice de la clientèle, tout en érigeant le schéma directeur de décarbonation en priorité et en se positionnant en tant qu'acteur actif d'une construction écoresponsable et durable.