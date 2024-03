Ile Maurice: Formation spécialisée pour éviter un autre épisode Wakashio...

Depuis août 2022, le Japon apporte un soutien à Maurice pour renforcer sa capacité à lutter contre les dé- versements de carburant des navires. Cinquante experts ont été formés dans le cadre du programme Oil Spill Preparedness and Response Management. Les membres de la presse ont été invités, lundi, à assister à une démonstration pratique, supervisée par la Mauritius Ports Authority (MPA) et l'ambassade du Japon à Maurice.

Les responsables du projet ont fait une présentation ainsi qu'une démonstration d'un exercice de placement de bouées. Ce projet bénéficie du soutien collaboratif du ministère de l'Environnement, ainsi que des forces de police et de la National Coast Guard, en collaboration avec divers acteurs, avec une aide technique fournie par le gouvernement japonais par le biais de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Une présentation détaillée sur le projet a été effectuée par l'expert de la JICA, M. H. Kakimoto, en compagnie des fonctionnaires de l'Environnement et des Senior Officers du ministère de l'Environnement, Prakash Bundhun et Ibne Al Shanawaz Purdhun.

Le projet de renforcement de la capacité de réponse aux déversements de pétrole entre le Japon et Maurice s'étale sur une période de trois ans. À ce jour, une quarantaine d'officiers ont bénéficié de ce programme de formation spécialisé, conçu pour les préparer efficacement à gérer les situations d'urgence liées aux déversements de carburant.

Lors de la présentation, les employés formés ont partagé en détail les aspects cruciaux à considérer lors de l'exercice de contrôle des déversements de carburant. Parmi ces aspects figurent la maîtrise de la position du vent et la prise en compte de la vitesse avant le déploiement des bouées pour contenir le déversement. Un exercice pratique de placement de bouées a été réalisé pour simuler une situation réelle, avec une distance de 40 mètres. La MPA a utilisé un équipement spécialisé, un «boom» spécifique, pour le mener à bien.

Cette formation se déroule à deux niveaux, visant à préparer les premiers intervenants, appelés first responders, à réagir efficacement face à ces incidents critiques. En plus de la gestion technique des déversements, la formation aborde également des aspects importants tels que la manière de contenir l'huile en tenant compte des différentes trajectoires potentielles du courant, ainsi que les aspects liés à la santé des intervenants.

Dans une déclaration, l'ambassadeur du Japon à Maurice, Masahiro Kan, a souligné l'importance de préserver la beauté naturelle de notre île, mettant en lumière la nécessité de main- tenir la propreté le long de ses côtes. Il a mis en avant l'engagement du Japon à promouvoir le développement durable à Maurice à travers des projets collaboratifs, citant des partenariats passés. Évoquant l'incident de déversement de pétrole du Wakashio en 2020, il a assuré un soutien continu au gouvernement mauricien, soulignant la nécessité d'une préparation à long terme pour éviter de tels désastres environnementaux.

De plus, Masahiro Kan a indiqué qu'à la suite du naufrage du Wakashio, l'aide au développement avait été rapidement augmentée, démontrant ainsi la solidarité du Japon et son engagement à assister Maurice lors de crises. L'ambassadeur a également plaidé en faveur de politiques durables pour relever les défis environnementaux tels que le changement climatique, soulignant la nécessité d'une coopération soutenue entre le Japon et Maurice. Il a appelé à un partenariat renforcé entre les deux nations pour ouvrir la voie à un avenir prospère et résilient, mettant en avant les bénéfices mutuels et les objectifs partagés en matière de conservation de l'environnement et de développement durable.