Angola: Le Conseil des ministres examine une proposition de loi organique sur les collectivités locales

Luanda — Le Conseil des ministres a examiné, pour soumission à l'Assemblée nationale, plusieurs propositions de diplômes, en mettant l'accent sur la Loi Organique sur l'institutionnalisation des autorités locales.

Selon un communiqué de presse issu de la 3ème Session ordinaire, dirigée par le Président de la République, João Lourenço, le diplôme vise à établir les règles d'institutionnalisation des autorités locales, ainsi que les mesures de transition entre l'administration locale de l'État et de la collectivité locale.

Le communiqué précise que l'Exécutif considère l'institutionnalisation des autorités locales comme une mesure pertinente pour renforcer et consolider le processus démocratique et traduit la mise en oeuvre pratique du principe de décentralisation administrative pour rapprocher les services et les centres de décision des populations.

Le Conseil des ministres a également examiné la proposition de Loi Organique de la Garde Municipale, un document qui établit le régime général de création, d'organisation et de fonctionnement de la Garde Municipale, en tant que service de la Chambre destiné à exercer la fonction de police administrative, dont les compétences , les pouvoirs d'autorité et l'organisation hiérarchique sont définis par la loi.

La proposition de loi sur le statut de rémunération des titulaires d'organismes et de services des collectivités locales a également été appréciée, pour réglementer les formes de rémunération du président de la Chambre, du président et du vice-président de l'Assemblée des collectivités locales, du secrétaire communal ou de district urbain, le secrétaire exécutif, les secrétaires de la Chambre et le secrétaire du Conseil de l'Assemblée communale.

Le Conseil des ministres a également examiné un projet de décret législatif présidentiel qui modifie l'organisation et le régime de fonctionnement des corps auxiliaires du Président de la République, en vue de procéder à la reconfiguration des départements ministériels auxiliaires du Président de la République.

Plus précisément, il s'agit de la ségrégation des domaines qui composent l'actuel ministère de la Culture et du Tourisme, de sorte que chacun d'eux corresponde à un département ministériel distinct.

Dans le cadre de la politique étrangère, l'organe collégial a évalué les projets de diplômes qui ont approuvé, pour la ratification ou l'adhésion à la résolution approuvant le Traité de création de l'Agence africaine des médicaments (AMA), pour soumission à l'Assemblée nationale.