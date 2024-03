Algérie: GECF - Le gaz naturel est une pierre angulaire de la sécurité alimentaire mondiale

ALGER — Le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) a mis en avant le rôle central de gaz naturel dans la sécurité alimentaire mondiale à travers notamment son rôle dans la production d'engrais et soutenant divers aspects des secteurs de l'agriculture.

Dans un article publié sur son site web, mercredi intitulée "nourrir le monde: le gaz naturel comme pierre angulaire de la sécurité alimentaire mondiale", le GECF affirme que "le gaz naturel est une pierre angulaire de la sécurité alimentaire mondiale, jouant un rôle essentiel dans la production d'engrais et soutenant divers aspects des secteurs de l'agriculture et de la transformation alimentaire".

Sa contribution à l'amélioration des rendements agricoles, à l'amélioration de la disponibilité alimentaire et au soutien du développement économique est "significative", ajoute la même source.

Dans ce contexte, la stabilité des marchés du gaz naturel est également liée à la sécurité alimentaire mondiale, note le Forum affirmant qu' "il est impératif de continuer à investir dans la production de gaz naturel, dans les industries en aval telles que les engrais, et dans le renforcement des chaînes de valeur logistiques, afin de garantir que ces produits importants soient disponibles, accessibles et abordables", soutient l'Organisation.

Alors que le monde est confronté au défi de nourrir une population croissante, "l'utilisation durable et efficace du gaz naturel restera un facteur clé pour garantir la sécurité alimentaire mondiale", souligne l'article.

L'article revient sur le rôle des engrais dans l'agriculture moderne vu leur contribution de manière significative à l'augmentation des rendements agricoles et de la production alimentaire globale.

Les engrais contribuent à 50% de la production alimentaire mondiale, souligne la même source en s'appuyant sur diverses estimations ajoutant que l'absence d'engrais entraînerait probablement une réduction drastique de la disponibilité alimentaire, intensifiant ainsi la crise alimentaire actuelle.

La production d'engrais dépend fortement du gaz naturel, c'est la principale matière première pour la synthèse de l'ammoniac, qui est un composant clé des engrais à base d'azote, ajoute le document.

L'impact des engrais à base de gaz naturel sur la sécurité alimentaire est" considérable", souligne le document ajoutant que les rendements des cultures, en particulier pour les produits de base comme le blé et le riz, ont considérablement augmenté au cours des dernières décennies grâce à l'application d'engrais azotés.

"L'utilisation du gaz naturel dans l'agriculture a également des implications économiques plus larges. En améliorant la productivité agricole, le gaz naturel contribue au bien-être économique des agriculteurs et des communautés rurales. Cela a à son tour un impact positif sur les économies locales et nationales, stimulant la croissance économique et le développement", note le GECF dans son article.

En outre, la disponibilité d'engrais alimentés au gaz naturel a des implications sur le commerce international des produits agricoles.

"Les pays qui ont accès aux ressources en gaz naturel disposent d'un avantage compétitif dans la production agricole. Cela peut conduire à une augmentation des exportations de produits agricoles, contribuant ainsi à la disponibilité alimentaire et au commerce mondial", explique le GECF.

A l'avenir," le rôle du gaz naturel dans l'agriculture et la sécurité alimentaire est susceptible d'évoluer avec les progrès technologiques et l'évolution de la dynamique du marché et les innovations dans la production d'engrais, l'utilisation plus efficace du gaz naturel et le développement de nouvelles technologies agricoles devraient renforcer encore le rôle du gaz naturel dans le soutien de la sécurité alimentaire mondiale", conclut l'article.

A noter que cet article de fond a été publié dans le rapport mensuel du GECF sur le marché du gaz de mars courant.