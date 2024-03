Algérie: Douanes - Appel à la mise en place de stratégies efficaces pour faire face aux défis cybernétiques

ALGER — Le Directeur général des Douanes algériennes, le Général-Major Abdelhafid Bakhouche, a appelé, mercredi à Alger, à la mise en place de stratégies efficaces pour faire face aux défis liés à la sécurité cybernétique, au moment où l'administration douanière cherche à objectiver sa transition numérique.

Le DG des douanes s'est exprimé lors d'une journée d'étude intitulée "Sécurité cybernétique: réalité et défis", organisée par la Direction générale des douanes (DGD), en présence du directeur général de l'Agence de la sécurité des systèmes d'information, le général Abdeslam Belghoul, du directeur général de la numérisation, de la digitalisation et des systèmes d'information économiques au ministère des finances, Boudjema Ghanem, ainsi que des représentants de l'Institut national des études stratégiques globales, du Haut-Commissariat de la digitalisation et des différents corps de sécurité.

S'exprimant à cette occasion, le Général-major Bakhouche a souligné la nécessité de "focaliser sur la sécurité des données numériques dans le domaine douanier et de relever le défi de la sécurité cybernétique en appréhendant les risques que représente l'évolution technologique, et en s'appuyant sur des stratégies efficaces pour faire face aux défis actuels et futurs, notamment au vu des efforts des douanes pour concrétiser la transition numérique, qui est l'une de leurs principales priorités".

Le DG des douanes a mis l'accent sur "la nécessité de valoriser les ressources humaines compétentes pour relever ces défis cybernétiques de manière efficace, à travers une formation appropriée et une sensibilisation à la sécurité, ce qui permet de renforcer la conscience sécuritaire pour éviter ces risques et d'acquérir des capacités professionnelles sur la manière de faire face à ces violations".

Il a également souligné la nécessité pour tous de s'impliquer dans la protection et la sécurisation du cyberespace de l'Etat, étant une responsabilité collective, d'autant que "les systèmes des institutions de l'Etat et des secteurs stratégiques sont désormais sujets aux cyberattaques de la part des ennemis de l'Algérie, notamment via les sites web et les applications de réseaux sociaux qui constituent une tribune pour les réseaux criminels organisés connus pour leur hostilité à l'égard du pays".

"En dépit de toutes ces tentatives ayant ciblé le cyberespace algérien, la mobilisation de tous les établissements spécialisés dans le domaine de la sécurité informatique a permis de mettre en échec cet objectif insidieux, et aux cadres compétents de l'Etat de contrecarrer ces attaques et de déjouer tous les plans et complots planifiés via le cyberespace", a soutenu le général-major Bakhouche.

Le DG des Douanes a, en outre, mis en avant le rôle de la cybersécurité dans le développement des procédures de sécurité et l'activation des politiques et techniques contribuant à la protection des systèmes, des réseaux et des équipements électroniques contre ces menaces, à travers la mise en place de programmes de protection, le développement de systèmes de détection des hacking et la mise en oeuvre des mesures de protection pour réduire les risques liés à la cybersécurité.

Lors de son intervention dans le cadre des travaux de cette Journée d'étude, sous le thème "Systèmes informatiques nationaux : Risques et mesures de cybersécurité", le directeur général de l'Agence de sécurité des systèmes d'information, le général Abdeslam Belghoul, a affirmé que la cybersécurité représentait "une mission complexe et sensible, et une responsabilité commune qui appelle toutes les parties prenantes, chacune dans son domaine de compétence, à redoubler de vigilance et d'efforts pour préserver la souveraineté numérique nationale, notamment dans le contexte actuel".

Par conséquent, il est essentiel de "maîtriser les technologies, de gérer les ressources informationnelles nationales, et de développer l'économie numérique en offrant un espace cybernétique sécurisé aux citoyens", ce qui contribuera à préserver l'image positive de l'Algérie au niveau international et favorisera les investissements étrangers", ajoute le général Belghoul.

Pour sa part, le directeur général de la numérisation, de la digitalisation et des systèmes d'information économiques au ministère des finances, Boudjema Ghanem, a souligné l'importance de l'organisation de cette journée d'étude qui constitue le début d'une campagne de sensibilisation à la lutte contre les cyberattaques dans le pays.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur du centre national des transmissions et du système d'information des douanes, Smaïl Boudadi a souligné que l'organisation de cette journée s'inscrit dans le cadre de la coopération et de la coordination entre les différentes institutions de l'Etat pour l'échange d'expertises et la sensibilisation dans le domaine de la cybersécurité.

Il a en outre salué les efforts consentis dans ce cadre par son centre qui est "doté, a-t-il dit, des dernières technologies ainsi que des ressources humaines hautement qualifiées qui veillent à la protection des informations".