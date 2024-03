Algérie: Foot/Ligue 2 amateur - Les dauphins à l'affut en l'absence des leaders

ALGER — La 21e journée de la Ligue de football amateur, prévue à partir de samedi (15h30), donnera l'occasion aux poursuivants, à l'image du RC Kouba (Centre-Ouest) et du MSP Batna (Centre-Est) de réduire leur retard et se relancer provisoirement dans la course à l'accession, en l'absence des leaders : l'ES Mostaganem et l'Olympique Akbou, retenus par les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie, également programmés ce week-end.

Dans la poule Centre-Ouest, le RC Kouba (2e, 42 pts) tentera de se relancer après deux faux pas consécutifs (1 défaite, 1 nul), lors de son déplacement chez la JS Guir Abadla (15e, 12 pts), qui a déjà un pied en palier inferieur.

Distancé dans la course à l'accession, le GC Mascara (36 pts) qui reste sur une défaite à Oran, évoluera également en déplacement chez le CR Témouchent (4e, 32 pts), alors que le WA Mostaganem quatrième ex aequo avec le CRT, accueillera une équipe en lutte pour le maintien le SC Mecheria (13e, 21 pts).

Toujours pas tirée d'affaire avec 24 points au compteur, l'ASM Oran se déplacera chez MCB Oued Sly (26 pts) avec l'ambition de revenir avec un résultat positif, alors que le duel des mal classés opposera la lanterne rouge l'O Médéa (12 pts) au RC Arbaâ, premier relégable avec 20 points.

Les deux dernières rencontres de cette 21e journée opposeront la JSM Tiaret (9e, 25 pts) au SKAF Khemis Miliana (7e, 29 pts) et l'ESM Koléa (6e, 30 pts) au WA Boufarik (9e, 25 pts).

Le match opposant le leader l'ES Mostaganem au NA Hussein-Dey a été reporté au vendredi 5 avril, puisque les deux équipes s'affrontent pour le compte des huitièmes de finale ce week-end.

Dans la poule Centre-Est, le MSP Batna (2e, 41 pts) essayera de réduire l'écart sur le leader l'Olympique Akbou, lors de la réception à huis clos de l'E Sour Ghozlane premier relégable avec 18 points, tout comme l'autre club de Batna, le CAB (3e, 36 pts), qui se déplacera chez le MC El Eulma (16e, 14 pts) dans une rencontre décisive dans la lutte pour le maintien programmée également à huis clos.

Autres duels qui vaudront le détour ce week-end, la confrontation entre l'AS Ain M'lila (13e, 20 pts) et l'IB Khemis El Khechna (6e, 28 pts), ou encore l'USM El Harrach (9e, 22 pts) qui recevra l'AS Khroub (7e, 26 pts).

Les deux dernières rencontres, prévues ce samedi, opposeront l'IRB Ouargla (9e, 22 pts) au HB Chelghoum Laid (11e, 21 pts) et le NRB Teleghma (7e, 26 pts) à l'O Magrane (11e, 21 pts).

Les matchs MO Constantine - Olympique Akbou et JS Bordj Menael - USM Annaba ont, respectivement, été reportés aux 5 et 23 avril, en raison des huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie mettant aux prises l'Olympique Akbou au CR Belouizdad et l'USM Annaba au CS Constantine.

Programme de la 21e journée du Championnat de Ligue 2 amateur de football, groupe Centre-Est, prévue à partir de samedi et se poursuivra le vendredi 5 avril, puis le mardi 23 avril :

Samedi 30 mars (15h30) :

MC El Eulma - CA Batna (Huis clos)

IRB Ouargla - HB Chelghoum Laid

NRB Teleghma - O Magrane

AS Ain M'lila - IB Khemis El Khechna

USM El Harrach - AS Khroub

MSP Batna - E Sour Ghozlane (Huis clos)

Vendredi 5 avril (15h00) :

MO Constantine - Olympique Akbou

Mardi 23 avril (15h00) :

JS Bordj Menael - USM Annaba

Classement : Pts J

1). Olympique Akbou 51 20

2). MSP Batna 41 20

3). CA Batna 36 20

4). JS Bordj Menael 32 20

5). MO Constantine 29 20

6). IB Khemis Khechna 28 20

7). NRB Teleghma 26 20

--). AS Khroub 26 20

9). IRB Ouargla 22 20

--). USM El Harrach 22 20

11). HB Chelghoum Laïd 21 20

--). O. Magrane 21 19

13). AS Aïn M'lila 20 20

14). ES Ghozlane 18 20

15). USM Annaba 16 19

16). MC El Eulma 14 20.