Maroc: Rabat - Présentation du Livre Blanc sur la digitalisation et le partage des données de santé au Maroc

Rabat — Le Livre Blanc sur la "digitalisation et le partage des données de santé au Maroc : Réalités, opportunités et enjeux", a été présenté, mercredi à Rabat, lors d'une rencontre organisée à la présidence de l'Université Mohammed V.

La réalisation de ce document, qui constitue le prolongement du premier Livre Blanc sur la e-santé publié en Avril 2022, s'inscrit dans le cadre des initiatives du Centre d'innovation en e-santé (CleS) de l'université Mohammed V de Rabat, en collaboration avec des experts associés et en partenariat notamment avec le ministère de la Santé et de la protection sociale et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dans le but de promouvoir la santé numérique dans le Royaume.

A cette occasion, le Président du CIeS, Pr Anass Doukkali, a indiqué que ce livre blanc explore les opportunités et les défis relatifs à la digitalisation du secteur de la santé et plaide pour une stratégie nationale de partage de données efficiente et sécurisée pour améliorer la prise en charge des patients, promouvoir la qualité des soins et optimiser les ressources.

Il s'agit d'un Livre de réflexion sur une gouvernance efficace des données de santé, un cadre réglementaire et éthique solide, une protection rigoureuse de la vie privée et une approche axée sur l'utilisateur, mais aussi des investissements adéquats, tant au niveau des infrastructures numériques que de la formation des professionnels de santé et de l'éducation, a détaillé M. Doukkali.

La présentation de ce Livre coïncide "avec le début d'une ère nouvelle de notre engagement envers l'amélioration du système de santé au Maroc conformément aux Hautes Directives éclairées de SM le Roi Mohammed VI", a affirmé le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb, dans une allocution lue en son nom par le directeur de la planification et des ressources financières au ministère, Abdelouahab Belmadani.

Il a, dans ce cadre, noté que la transformation numérique joue un rôle crucial dans la modernisation du système de santé et constitue l'un de ses piliers fondamentaux.

Cette réforme est une initiative louable et essentielle nécessitant innovation, audace et un engagement inébranlable pour adresser les défis actuels tels que l'accessibilité et l'efficacité des soins, a-t-il fait savoir, appelant à faire preuve d'une adaptabilité constante pour répondre à ces exigences.

Pour sa part, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, Ghita Mezzour, a souligné l'engagement en faveur de la simplification et la dématérialisation des processus de facturation des hôpitaux publics et de remboursement de soins avec la feuille de soins électronique, l'amélioration du suivi médical avec le Dossier Médical Partagé, et la conduite du changement pour l'adoption et l'utilisation des systèmes d'information hospitaliers dans les hôpitaux.

Un cadre général d'interopérabilité des données de santé, des normes de sécurité, une gestion rigoureuse des registres et nomenclatures de données de base sont les pierres angulaires sur lesquelles reposent nos avancées futures, a fait observer Mme Mezzour dans une allocution lue en son nom par le chargé de mission au cabinet de la ministre, Ismail Besri.

De son côté, le directeur général de la CNSS, Hassan Boubrik, a expliqué que la contribution de la Caisse à l'élaboration de ce Livre blanc procède d'une profonde conviction quant au potentiel de la digitalisation et de la Data dans le secteur de la santé qui sera le plus touché par la révolution numérique en marche depuis une décennie.

En tant que principal assureur maladie, la CNSS est totalement investie dans la digitalisation, à laquelle elle a consenti un budget de 1,2 milliards de dirhams sur la période 2023-2027, a relevé M. Boubrik.

Il a, dans ce sens, mis en avant l'objectif de garantir "une dématérialisation d'une grande partie de nos services, et partant, une meilleure qualité à nos clients avec un coût de gestion moindre", et d'utiliser pleinement le potentiel des nouveaux outils d'analyse des données et de l'intelligence artificielle pour améliorer le système et maîtriser les dépenses d'assurance maladie.

Cet événement a été marqué par la signature de conventions entre le CIeS et ses partenaires, dont la Fédération marocaine des industries de la santé et Sobrus Pharma.