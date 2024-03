Afrique: Destination pays - L'Angola et le Rwanda à l'honneur à la Chambre de commerce

Dans le cadre de son concept intitulé « Destination pays » visant à mettre à disposition les informations économiques, la Chambre consulaire de Pointe-Noire a récemment organisé deux rencontres qui ont réuni les opérateurs économiques et les entrepreneurs de la place avec l'ambassadeur de l'Angola, Vicente Muanda, et l'attaché commercial de l'ambassade du Rwanda au Congo.

Après un moment d'absence, le concept «Destination pays» revient sur la place. Les deux rencontres qui ont mis à l'honneur l'Angola, le 20 mars, et le Rwanda, le 21 mars, en présence du maire de la ville, Evelyne Tchichelle, ont ainsi marqué la relance de ces rendez-vous destinés à informer les opérateurs économiques et entrepreneurs de la ville des opportunités d'affaires qu'offrent les autres pays et leur donnent la possibilité d'établir des premiers liens.

Les participants aux deux rencontres ont pu découvrir l'Angola et le Rwanda, leurs atouts ainsi que leur économie à travers des projections de films. Cela, avant d'échanger avec les orateurs sur les domaines qui offrent des opportunités d'affaires, les conditions pour investir dans leurs pays ainsi que les faveurs offertes aux investisseurs étrangers.

L'Angola, deuxième pays producteur de pétrole en Afrique

Il en ressort que l'Angola, deuxième pays producteur de pétrole en Afrique, riche en ressources naturelles, a la diversité culturelle et la production artistique abondante. Le pays a comme défis à relever la diversification de son économie, le developpement durable et l'intégration régionale. Il a pour domaines d'investissement l'agriculture (14% seulement de ses terres arables sont exploitées), les infrastructures et le capital humain. Vicente Muanda a aussi fait état du projet pôle énergétique que l'Angola entend réaliser avec le Congo et la République démocratique du Congo.

Le diplomate angolais a exhorté l'auditoire à sortir des mentalités le besoin de vouloir toujours aller loin pour faire les affaires. Il a conseillé plutôt à le faire avec les pays voisins comme l'Angola (Un des sept principaux pays qui échangent avec le Congo et entretient avec lui de très bonnes relations). «L'Angola est ouvert à tous les hommes d'affaires qui veulent y investir», a-t-il souligné. Il a insisté sur ses atouts, entre autres, sa loi sur l'investissement, ses capacités énergétiques, ses infrastructures de base et sa stabilité sociale qui facilitent les affaires. Pour encourager les hommes d'affaires et entrepreneurs à investir dans son pays, le diplomate s'est engagé à faciliter l'obtention du visa.

Le Rwanda, véritable destination touristique

Le chargé commercial de l'ambassade du Rwanda au Congo a axé sa présentation sur son agriculture, principal domaine offrant des opportunités d'affaires. Véritable destination touristique grâce à sa faune, sa flore et sa biodiversité, le Rwanda, connu aussi pour son industrie agroalimentaire qui propose des produits bien connus et très prisés comme son café, son thé ou son piment kabongue (que les participants à la rencontre ont découvert à travers une petite exposition des produits made in Rwanda), ne dispose malheureusement pas assez de terres. D'où son recours au Congo qui lui a cédé une partie de ses terres arables pour lui permettre de développer ses activités agricoles.

Déplorant le fait que ce pays n'importe pas ses produits vers le sien, le représentant du Rwanda a fait état des besoins de son pays en produits comme le bois et le poisson, encourageant les Congolais à l'agriculture et à valoriser leurs produits. Il a exprimé leur désir de travailler avec le Congo sur le projet de tourisme haut de gamme avec un tour opérateur et des circuits touristiques Rwanda-Congo-Rwanda et également de tisser des partenariats avec les petites et moyennes entreprises congolaises.

Le chargé commercial de l'ambassade du Rwanda a invité les hommes d'affaires congolais à investir dans son pays, mettant en avant certains avantages comme la création d'entreprise en un temps record (6 heures), la suppression du visa et de la double taxation, son code d'investissements. Rappelant les accords favorisant les investissements dans les deux pays, il a informé de la tenue d'un business forum Congo-Rwanda en novembre prochain.

Ces rencontres ont été l'occasion pour la Chambre de commerce de faire une présentation de sa plateforme Liziba qui met à disposition l'information économique du Congo. Par ailleurs, Didier Sylvestre Mavouenzela, président de cette chambre, a suggéré l'organisation d'une mission commerciale croisée entre les hommes d'affaires congolais et angolais. Le Congo ayant jusqu'alors des soucis en matière de transformation agricole et de packaging, il a souhaité un partenariat avec le Rwanda pour y remédier.

Notons que pour le mois d'avril, le pays qui sera à l'honneur est l'Italie.