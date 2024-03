Congo-Brazzaville: Kokutan'Art - Des photographes attendus à Brazzaville

La quatrième édition du festival Kokutan'Art, rencontres internationales de la photographie d'auteur de Brazzaville, se tiendra du 21 mai au 21 juin. Elle a pour thème « Urgence ». Durant un mois et demi, des expositions photographiques, des échanges, des rencontres professionnelles, des ateliers et projections auront lieu dans les différents sites retenus, à savoir l'Institut français du Congo, les ateliers Sahm, la Faculté des lettres, des arts et sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi.

Des artistes viendront de différents pays pour prendre part à cette grand-messe photographique. Kokutan'art, tiré du lingala « kokutana », signifie rencontre. Le festival est devenu un rendez-vous incontournable des photographes nationaux et internationaux sur la scène artistique congolaise. Il vise à promouvoir le métier de photographe et accorde une visibilité aux artistes dont le talent ne demande qu'à être valorisé.

Au nombre des participants figurent Franchesca Bel du Congo-France, Siaka Zerbo du Burkina Faso, John Kalapo et Mariam Niaré du Mali, Souley Abdoulaye du Niger, Boubacar Touré Mandémory du Sénégal, Tessilim Adjavi du Togo, Baudouin Bikoko de la République démocratique du Congo, Baudouin Mounda, Robert Nzaou et Mirna Kintombo de la République du Congo, etc. Ces talentueux photographes feront découvrir au public leur savoir-faire à travers des clichés épatants traduisant des faits réels et fabuleux. Le festival Kokutan'art se tient chaque année. Il est organisé par l'association Mbongui art photo, en partenariat avec l'Institut français du Congo.