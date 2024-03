Congo-Kinshasa: Athlétisme - Smart-Extrême organise un meeting sur 12 km à Kinshasa

Un meeting d'athlétisme dénommé « Kin-Mbangu Fatshi-The Best » sera organisé le 31 mars, dans la capitale congolaise, avec la participation des étudiants de Kinshasa. Les organisateurs attendent dix étudiants par établissement universitaire dans cette course organisée en collaboration avec la Fédération d'athlétisme du Congo (Féaco).

« J'annonce à l'opinion sportive nationale, l'organisation, le dimanche 31 mars 2024, d'une course d'athlétisme dénommée "Kin-Mbangu Fatshi-The Best", sur un parcours de 12 kilomètres, à travers les artères de la capitale de la RDC, avec la participation des étudiants des institutions universitaires et supérieures de la place », a déclaré, en conférence de presse, Djo Dandu, coordonnateur de l'association à but non lucratif Smart-Extrême et AS Capital, spécialisé dans l'encadrement de la jeunesse et organisateur de l'événement.

Les compétiteurs partiront de la première rue, dans la commune de Limete. Ils longeront le boulevard Lumumba via l'Echangeur de Limete, avant de prendre l'avenue Bay Pass en allant vert le rond-point et prendre la direction de l'Université de Kinshasa où est fixée la ligne d'arrivée.