Congo-Kinshasa: Salon des littératures en langues congolaises - La deuxième édition annoncée

La bibliothèque Wallonie-Bruxelles va accueillir la rencontre organisée sur le thème « Littérature congolaise moderne en lingala dans tous ses états », ces 28 et 29 mars de 9h00 à 16h00.

La mise en place de la librairie éphémère et des stands d'expositions signera, ce 28 mars, les prémices du deuxième Salon des littératures en langues congolaises dès 9h00. L'heure qui suivra la cérémonie officielle d'ouverture de la rencontre est consacrée à la présentation de « La politique linguistique de la RDC et son impact sur les langues nationales dans le système éducatif : problèmes et pistes de solutions », ouvrage du Pr Raoul Ekwampok Ka'ndum.

Le second rendez-vous du jour, programmé pour 11h30, est un panel de discussion qui aura pour principaux intervenants les Prs Yoka L. Mudaba et Jean-Marie Ngaki. Le premier, un féru de musique, centrera son propos sur « Lokota ya lingala na masolo ya ndule », le lingala dans l'histoire de la musique. Pour sa part, le second entretiendra l'assistance sur « Lingala, substrat socioculturel dans la rumba, le sketch et les séries télévisées... ». Les deux rencontres d'accès libre constituent le menu de la première matinée.

La seconde partie de cette journée d'ouverture du Salon débutera à 14h00 avec le baptême du « Dictionnaire english - lingala » d'Éric Libily paru en 2022. Il y est prévu aussi la vente et dédicace du lexique par son auteur comme c'est de coutume à chaque événement du genre au Centre Wallonie-Bruxelles. La clôture de ce premier jour se fera aux alentours de 15h30 autour d'un drink qui permettra de poursuivre les discussions de manière plus conviviale.

%

Le 28 mars, les élèves de l'école Mbongietu s'invitent au Salon à travers une interprétation du célèbre roman Un croco à Luozi de feu Zamenga Batukezanga. Le spectacle inédit d'une demi-heure est intitulé Ngando, crocodile en français, et sera joué en manianga, la langue maternelle du défunt auteur, et en français. Une première à ne pas manquer !

Slam en lingala

Place ensuite au fervent défenseur des langues congolaises Edimo Lumbidi. Militant pour la promotion des langues locales, particulièrement le lingala, et n'ayant de cesse prôner leur introduction dans le cursus scolaire, il donnera un aperçu de son travail dès 10h 00 avec la présentation de son livre dédié à la jeunesse Ntwali. Mwana ya Ekila. Le recueil de poèmes Lumumba : Matanga esila te / Toleli Lumuba sera le second livre que le public découvrira cette seconde matinée du Salon. Une toute autre activité est annoncée avec JM Bosenya et Munkulu Di Deni qui procèderont à la « Lecture critique » du roman en lingala Bokobandela et du recueil de nouvelles, également en lingala, Okozonga maboko pamba.

Le slam en lingala qui a acquis son audience depuis quelque temps à Kinshasa est aussi inscrit au menu du Salon. Ce sera dans l'heure qui précèdera la remise du prix Sene Mongaba des littératures et sciences en langues congolaises. Créé en mémoire du brillant enseignant, linguiste, écrivain et éditeur décédé il y a deux ans, le 31 janvier 2022. En même temps que le dévoilement du prix d'honneur, il sera procédé au lancement du concours réservé aux textes écrits dans les langues nationales. La fin du Salon est prévue autour d'un drink à 15h30, au sein même de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles.