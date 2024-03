Cote d'Ivoire: Renforcement de capacités - DN Academy lance la formation gratuite de 6 jeunes porteurs de projet agropastoral

Six jeunes porteurs de projets en agro-pastoral prendront part à une session de formation gratuite dénommée « Diamant noir Dn Academy » à compter du 30 mars 2024. Le lancement de ce projet organisé par la Fondation Diamant noir a eu lieu le 23 mars 2024, au siège de la fondation à Cocody.

Il s'agit de Seri Christelle, porteuse du projet de production et commercialisation d'escargot comestible ; Behiblo Noëlle, porteuse du projet d'élevage de Dinde ; Koffi Kouamé, porteur du projet de culture de tomate en contre saison ; Koffi Cédric, projet d'élevage avicole et de bétail ; Yao N'Guessan, projet de mise en place d'une usine de production d'huile végétale et de Sankara Kasim, porteur du projet d'amélioration des poulets locaux.

Selon le chef de projet, Frejus Zemblé, six profils de jeunes seront soumis à une série de formation de six semaines qui leur permettra de rédiger leur projet, de le budgétiser, de savoir comment vendre et communiquer sur leurs produits. Mais également à développer leur présence dans le domaine entrepreneurial en leur faisant faire des formations de leadership et des formations en art oratoire qui va leur permettre de présenter leurs projets.

Le chef du projet de Dn Academy a annoncé qu'à la suite de cette session de formation, interviendra le club mentor. Une opportunité pour les apprenants d'être coachés par des personnes qui exercent déjà dans leur domaine d'activité. Histoire de leur permettre d'acquérir les outils nécessaires pour réussir dans le secteur.

Après quoi viendra la cérémonie de remise de diplôme où un concours de pitch se tiendra en vue de sélectionner les 3 projets innovateurs qui bénéficieront d'un accompagnement. « La particularité de notre Académie, c'est qu'elle ne donnera pas de l'argent aux participants. Les fonds qui seront mobilisés vont permettre à la fondation et ses partenaires parce que ce sont des techniciens, à pouvoir aider ces jeunes à implanter leur business. Les aider à être de grandes startups qui vont pouvoir embaucher ».

Puis d'ajouter : « Nous voulons lancer un appel aux partenaires pour se joindre à nous. Car, l'objectif final c'est de les accompagner jusqu'à la réalisation de leur projet. Nous voulons participer à l'insertion des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Mis à part ce volet, notre projet c'est surtout de répondre aux besoins de l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique ».

Notons que la Fondation Diamant noir est une fondation qui oeuvre pour la promotion de l'identité africaine. Sa vision est de faire émerger une nouvelle classe d'Africains fiers de leur origine, de leur culture, de leur identité et engagés à travailler ensemble au développement de leur continent.