Ile Maurice: Le rapport de l'Audit remis au ministre des Finances

Le rapport de l'Audit l'année 2023 devrait être déposé au Parlement mardi prochain. Selon nos sources de l'Hôtel du Gouvernement, le ministre des Finances est déjà en possession d'une copie mais n'a pas eu le temps de l'étudier. Ce qui expliquerait ce retard.

«Nous avons fait notre travail. Nous avons suivi les procédures, c'est-à-dire que nous avons remis une copie au ministre des Finances et c'est à lui de déposer le rapport au Parlement», nous a dit un haut cadre du National Audit Office. Comme nous l'avons écrit dans notre édition du mercredi 27 mars, le rapport de l'Audit est généralement déposé sur la table de la bibliothèque du Parlement à chaque rentrée parlementaire, soit en mars. Autrefois, les parlementaires recevaient chacun une copie du rapport sur leur table, mais depuis quelques années, tel n'est pas le cas. Ils sont informés qu'une copie est disponible et qu'ils peuvent la télécharger.

On se souvient qu'en 2014, année électorale, le gouvernement d'alors, dirigé par Navin Ramgoolam, n'avait pas déposé le rapport de l'Audit à la rentrée parlementaire en mars. Après la première séance, le 25 mars, il n'y avait eu que trois autres séances et le Parlement a été prorogé le lundi 12 mai. Ensuite, la cinquième session de l'Assemblée nationale avait repris le 4 juillet, surtout pour élire un Deputy Speaker en la personne de Pradeep Peetumber et Nita Deerpalsing comme Deputy Chairperson of Committees. Le Parti mauricien socialdémocrate, mené par Xavier-Luc Duval, avait quitté le gouvernement à la suite de l'annonce que le Parti travailliste et le Mouvement militant mauricien iraient aux prochaines élections ensemble.

Après la prorogation, le Budget n'avait pas été présenté car ce n'est que le 4 juillet que les travaux parlementaires avaient repris. Trois autres séances avaient eu lieu, soit les 7, 11 et 22 juillet et il y avait eu les vacances. Le Parlement a été dissous le 6 octobre et les élections fixées au 10 décembre. Cela a été le gouvernement Lepep, composé notamment du Mouvement socialiste militant, issu de ces élections, qui avait déposé le rapport de l'Audit le 22 décembre, le jour de la rentrée parlementaire. Le Budget avait été présenté le 23 mars 2015 par Vishnu Lutchmeenaraidoo, alors ministre des Finances.