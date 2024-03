Sénégal: Gouvernance Macky Sall - Le gouverneur de la BCEAO magnifie l'oeuvre du président Macky Sall

Le gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao), Jean-Claude Kassi Brou a, ce jour, lors du Conseil d'administration de l'institution émettrice magnifié l'oeuvre du président Macky Sall durant son magistère.

Réunis, hier mercredi, au siège de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (Bceao) dans le cadre de la réunion du Conseil d'administration de ladite institution émettrice, le gouverneur de la Bceao, Jean-Claude Kassi Brou a saisi l'occasion pour saluer significatif et remarquable du président sortant Macky Sall pendant ces douze (12) années passées à la tête de l'Etat du Sénégal.

« Je voudrais exprimer en votre nom et au mien propre, les remerciements de la Bceao à son excellence monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal dont le mandat s'achève le 2 avril 2024 ». Le Sénégal, pays hôte de l'Institut d'émission, a toujours joué, sous le leadership fort et clairvoyant de ses différents Chefs d'Etat, un rôle important dans le processus d'intégration monétaire de notre zone ouest-africaine. Cette implication résulte naturellement de la tradition historique remarquable d'engagement de ce pays et de son peuple en faveur de la consolidation de l'intégration africaine.

A cet égard, « je voudrais exprimer au Président Macky SALL toute ma reconnaissance pour son accompagnement personnel et celui de l'Etat du Sénégal à l'endroit de la Bceao ». En particulier, poursuit-il ; « je voudrais relever, son implication personnelle lors de la célébration du 50ème anniversaire de la Banque Centrale, en 2012, notamment à travers sa présence effective au lancement de la nouvelle gamme du billet de 500 Francs CFA, aux cérémonies d'ouverture et de clôture du Symposium sur le thème "Intégration monétaire et mutations du système financier international : défis et perspectives" tenu les 5 et 6 novembre 2012 à Dakar et, à la remise du Prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique aux lauréats », a-t-il relevé.

Par ailleurs, « il me plaît de signaler l'appui déterminant de son Gouvernement, à l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire de la Banque, le 24 novembre 2022 et de l'organisation de la Conférence internationale sur le rôle des Banques Centrales face aux défis climatiques, le 6 février 2024 ». Il a également magnifié sa participation effective à l'inauguration de l'Agence Auxiliaire de la Bceao à Saint-Louis, le 19 janvier 2024. Le gouverneur, Jean-Claude Kassi Brou de saluer l'ensemble de son oeuvre qui a permis de consolider « les acquis du Sénégal en matière de développement économique et de stabilité politique », a-t-il souligné.

En outre, il a félicité les Autorités et le peuple sénégalais pour la bonne tenue des élections présidentielles du 24 mars 2024. Enfin, dans l'attente de l'exprimer par d'autres canaux, « je voudrais saisir la présente occasion pour adresser en mon nom propre et celui de notre Banque Centrale, nos chaleureuses félicitations au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la suite de son élection à la tête du Sénégal », non sans saluer formuler à son endroit des voeux de réussite dans l'accomplissement de ses nouvelles charges au service du peuple sénégalais.