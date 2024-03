Ile Maurice: Football - Maurice tombe de haut

Une grande première pour le Tchad. Les Sao ont battu Maurice 2-1 mardi à Côte-d'Or, enchaînant ainsi une deuxième victoire de prestige dans ces préliminaires. A l'aller, ils s'étaient imposés 1-0. Ce double succès leur ouvre les portes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025). En face, c'est la déception d'autant plus que la sélection de Maurice --aidée par une légion étrangère-- était donnée favorite pour ces deux duels. Cette élimination remet en lumière l'incapacité du Club M à élever le niveau dans des matches couperet.

Yannick Aristide tentant de donner de l'animation au jeu.

Tout avait pourtant bien commencé pour nos représentants. Ils ont bénéficié d'occasions nettes dès l'entame par Dylan Collard et Kevin Bru notamment. Yannick Aristide (16e) puis Collard, une nouvelle fois, ont failli plier le match. Le Club M a mis une telle intensité dans la première demi-heure que l'on se voyait déjà au prochain tour. Et cette impression a été renforcée par le missile envoyé par Jérémy Villeneuve. Le milieu de terrain ouvrait le score quelques minutes avant la pause.

Les Sao participeront pour la première fois aux éliminatoires de la CAN.

En seconde période toutefois, le Tchad allait faire basculer la rencontre en misant la carte de la provocation. Les Tchadiens ont ainsi déployé une panoplie de mise en scène pour gagner du temps mais surtout pour énerver leur hôte. Et cela a parfaitement fonctionné d'autant plus que le rythme du Club M commençait à baisser. Les esprits s'échauffaient et la fatigue se ressentait dans les jambes. Profitant d'une erreur de Jordan François, Amine Hiver rétablissait la parité à 15 minutes du terme.

Le capitaine Lindsay Rose (à g.) a eu toutes les peines du monde pour contrer les attaques adverses.

Au bord de l'élimination, les quadricolores misaient le tout. Bénéficiant d'un bon coup franc dans les derniers instants de la rencontre, toute l'arrièregarde était montée, idem pour le gardien Dorian Chiotti. Mais Fernando Jackson a mal travaillé son ballon au moment de tirer le coup franc. Ousmane Hassan en profitait pour chiper le cuir et tenter un tir de loin alors que Chiotti tentait de rejoindre ses cages. Sans succès toutefois. Ce deuxième but permettait aux Sao de valider tranquillement leur billet pour le prochain tour.

Cette page tournée avec beaucoup de regrets, les Mauriciens devront maintenant se concentrer sur les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ils se déplaceront en Libye en juin et accueilleront l'Eswatini au cours de ce même mois.

Résultats:

Eswatini - Somalie 2-2

Libéria - Djibouti 0-0

Soudan du Sud - Sao Tomé et Principe 0-0

Les coulisses d'une élimination annoncée

Long voyage

On le disait dans notre édition du 26 mars. Le voyage pour rejoindre Maurice depuis le Cameroun après le match aller a été interminable. Evidemment, cela s'est vu dans les jambes durant le match retour. Outre les ennuis de santé qui ont frappé plusieurs joueurs dont Dylan Collard, la récupération a été insuffisante. La MFA gagnerait à se tourner vers une autre agence de voyages pour les prochains déplacements du Club M.

Des cadres adsents à l'aller

Leur absence avait étonné plus d'un. Le défenseur Emmanuel Vincent-Jean et le milieu de terrain Fernando Jackson n'avait pas été sélectionné à l'aller. Au retour, ils ont disputé l'intégralité de la rencontre, leur sélectionneur et la MFA étant revenus à de meilleurs sentiments. Mais il était déjà trop tard pour combler ce déficit.

Incapacité à utiliser les binationaux

Recruter les binationaux c'est bien mais les fondre dans l'équipe demeure toujours problématique. Pour la première fois, le Club M a enregistré un nombre record de binationaux. Mais seule une toute petite poignée a eu l'occasion de jouer le match retour. Il est un fait que pour élever le niveau, il faut l'apport de joueurs qui évoluent à l'étranger mais ont-ils eu suffisamment de préparation avec Maurice pour pouvoir aider la sélection à passer un cap ?

Fidy plus que jamais menacé

Sauf retournement de situation, Fidy Rasoanaivo ne devrait pas conserver son poste de sélectionneur. Déjà menacé depuis l'année dernière, il avait en quelque sort écopé d'un sursis du ministère des Sports et de la Mauritius Football Association (MFA). Cette fois, même le principal intéressé semble résigné. «Ce sont les dirigeants qui décident. Peu importe ce qu'ils disent, je suis prêt. Je suis fier de mon palmarès comparé aux sélectionneurs qui étaient là avant. Vous connaissez vous-même mon parcours», a-t-il déclaré au terme de la rencontre.

En fait, le technicien avait ces deux confrontations face au Tchad pour convaincre. Mais cela n'est pas passé et il devrait être fixé sur son sort dans les prochains jours. Revenant sur le match de mardi, il ne s'est pas défilé. «Je suis très déçu. On a bien commencé, on ne sait pas gérer. On s'est laissé piéger. Mes joueurs semblaient fatigués car ils ont fait un long voyage. Il ne manquait que les buts. On a laissé trop d'occasions en première mi-temps», a reconnu Fidy Rasoanaivo.

Eswatini, Libéria et Soudan du Sud continuent également

On connaît les trois autres sélections qui rejoindront la phase de poules des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025. Il s'agit d'Eswatini, du Libéria et du Soudan du Sud. Ils rejoignent le Tchad.

Pour la première fois de leur histoire, les Swazi sont qualifiés pour la phase de groupes des éliminatoires d'une CAN CAF. Victorieux lors du match aller 3-0 face à la Somalie, Eswatini a une nouvelle fois contrôlé son adversaire 2-2 au retour. Le match nul 0-0 entre Djibouti et le Libéria a ouvert les portes d'une qualification aux Lone Stars. Les Libériens avaient fait le plus gros travail lors du match match aller en battant les Requins de la Mer-Rouge 2-0.

Le Soudan du Sud complète ce quatuor. La plus jeune nation africaine a tenu en échec São Tomé et Principe 0-0. Sa qualification est due à ce but marqué sur le terrain des Verts et Jaunes 1-1 lors de la rencontre aller. À noter que ces quatre sélections rejoignent les 44 nations africaines les mieux classées au classement FIFA, qui étaient exemptés du tour préliminaire.