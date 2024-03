Afrique: Ligue des champions / Quart de finale (aller) / EST-ASEC Mimosas (Samedi à 22h00) - Tougai et Aholou avec le groupe !

De retour hier à Tunis après avoir tenu leurs engagements avec leurs sélections nationales, Mohamed Amine Tougai et Roger Aholou ont pris part aux entraînements le soir.

Le groupe affiche complet depuis hier soir au grand bonheur de Miguel Cardoso. En effet, Mohamed Amine Tougai et Roger Aholou ont regagné Tunis hier après avoir tenu leurs engagements avec leurs sélections nationales. Aussitôt arrivés, aussitôt remis dans le bain. Les deux joueurs ont pris part aux entraînements le soir. C'est que le temps presse et le coach "sang et or" veut disposer de son effectif au grand complet le plus longtemps possible afin de se préparer au mieux pour le quart de finale aller contre l'ASEC Mimosas. Une manche aller que les "Sang et Or" doivent réussir coûte que coûte, pour une jolie option avant le match retour à Abidjan.

Ben Hammouda opérationnel, mais...

L'infirmerie se désemplit aussi. Raed Bouchniba, qui a raté le match amical disputé samedi dernier contre l'AS Ariana, s'est rétabli de sa blessure et a réintégré les entraînements collectifs. Quant à Mohamed Ali Ben Hammouda, il s'est entraîné la semaine dernière en solitaire, avant de réintégrer le groupe cette semaine. Mais, selon nos informations, Miguel Cardoso pourrait le ménager en prévision du quart de finale retour. Le coach "sang et or" alignera sans doute Rodrigo Rodrigues d'entrée, d'autant que l'avant-centre brésilien a retrouvé l'appétit de marquer. Quant à Mohamed Ali Ben Hammouda, il devra rester sur le banc des remplaçants avec la possibilité de lui donner un peu de temps de jeu en fin de partie, ou carrément le ménager en prévision de l'explication retour à Abidjan, le 6 avril prochain. Tout dépendra des aptitudes affichées par le joueur aux entraînements et de l'évolution du match aller, sachant que Mohamed Ali Ben Hammouda est totalement rétabli de blessure et est opérationnel.