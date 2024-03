Tunisie: Dans le miroir du temps - L'histoire vivante de la coopération entre la Chine et la Tunisie

Dans un monde en constante évolution, où les relations internationales sont souvent marquées par l'instabilité et l'incertitude, les routes commerciales et culturelles ont tissé des liens entre la Chine et la Tunisie, promouvant des échanges mutuels et nourrissant des aspirations partagées. Cette alliance, dont les fondements ont été établis il y a 60 ans, a résolument évolué pour devenir un pilier de coopération et d'amitié, façonnant des décennies d'échanges ainsi que de réalisations remarquables et guidant vers un avenir de progrès.

La naissance officielle des relations sino-tunisiennes remonte à 1964, lorsque la Tunisie a formellement reconnu la République Populaire de Chine, sous la mandature du Président Habib Bourguiba. Cependant, ces premiers pas diplomatiques ont été précédés d'échanges commerciaux modestes dès 1958. À cette époque, les tensions politiques et idéologiques ont entravé un rapprochement significatif entre les deux pays, la Tunisie donnant la priorité à ses relations avec l'Occident.

Ce n'est qu'au tournant du 21e siècle que la Tunisie, comme de nombreuses autres nations, a pleinement pris conscience de l'importance stratégique croissante de la Chine sur la scène internationale. Cette décision audacieuse a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la coopération sino-tunisienne, dévoilant une volonté de partenariat plus étroite et plus ambitieuse.

Ce nouveau partenariat offre des opportunités considérables pour les deux pays. La Tunisie, en quête de développement économique et d'investissements, voit en la Chine un partenaire potentiel pour stimuler sa croissance et moderniser ses infrastructures. De son côté, la Chine cherche à étendre son influence en Afrique du Nord et à consolider sa présence sur le continent.

Et dans sa volonté de promouvoir une coopération plus fructueuse, la Tunisie a affirmé son désir de participer activement au projet de «l'Initiative route et ceinture» (Belt and Road Initiative, ou BRI) dès 2017, lors d'une visite officielle du ministre tunisien des Affaires étrangères à Pékin. Cette déclaration a été suivie de la conclusion et de la mise en oeuvre progressive de plusieurs accords.

Des ponts culturels

L'un des domaines où cette coopération a fleuri est le tourisme, pilier économique crucial pour la Tunisie. Eu égard à l'augmentation substantielle du nombre de touristes chinois visitant le pays durant les dernières années, des mesures ont été mises en oeuvre pour stimuler davantage ce flux, telles que l'exemption des frais de visas et la planification d'une liaison aérienne directe entre Pékin et Tunis. Ces initiatives ne sont pas seulement des accords commerciaux, mais des ponts culturels entre les deux nations, favorisant une compréhension mutuelle et renforçant les liens humains au-delà des frontières.

En effet, outre les chiffres économiques, le tourisme est également un vecteur essentiel d'échange culturel entre les deux pays.

Les visiteurs chinois découvrent la riche histoire et la diversité culturelle de la Tunisie, tandis que les Tunisiens accueillent avec enthousiasme les traditions et les coutumes chinoises.

Par ailleurs, dans le domaine de la santé, cette coopération a été un moteur essentiel du progrès médical en Tunisie. Depuis l'envoi inaugural de la mission médicale chinoise en Tunisie en 1973, un flux constant de médecins et de spécialistes chinois a collaboré main dans la main avec leurs homologues tunisiens. Leurs contributions ont été vastes et variées, englobant des disciplines allant de la chirurgie à la radiologie, de la pédiatrie à l'acupuncture.

Ces échanges médicaux ont transcendé la simple amélioration des soins de santé en Tunisie. Ils ont été le témoin palpable d'un partenariat solide et durable, témoignant de l'engagement profond des deux nations envers le bien-être de leurs citoyens respectifs. Au fil des années, cette collaboration a permis non seulement de partager des pratiques médicales de pointe, mais aussi de renforcer les liens humains et culturels entre les deux peuples.

Sur un autre plan, la coopération sino-tunisienne dans le domaine de l'éducation a marqué une étape significative dans le renforcement des liens culturels et académiques entre les deux nations. Elle s'est matérialisée par une série de mesures ambitieuses visant à favoriser les échanges étudiants et à promouvoir l'excellence académique. Ces initiatives ont ouvert de nouvelles voies pour les jeunes talents tunisiens et chinois, offrant des opportunités uniques d'apprentissage et d'épanouissement personnel, ce qui va renforcer les liens interculturels et la tolérance entre les peuples. En permettant aux étudiants tunisiens de bénéficier de formations de haut niveau en Chine et vice versa, ces initiatives ont contribué à enrichir les parcours académiques et professionnels des jeunes des deux pays.

L'inauguration de l'Académie diplomatique internationale de Tunis constitue un exemple remarquable de l'engagement des deux nations en faveur de l'éducation et de la diplomatie. Cette institution prestigieuse incarne l'excellence académique et le dialogue interculturel, offrant un cadre propice à la formation de futurs leaders et diplomates. Elle symbolise également l'engagement commun de la Chine et de la Tunisie à renforcer leurs capacités diplomatiques et à promouvoir la compréhension mutuelle à l'échelle mondiale. Ces efforts ouvrent à cet égard la voie à un avenir prometteur, où l'éducation continuera de jouer un rôle central dans la construction d'un monde plus juste et plus prospère.

Vers un futur hub commercial méditerranéen ?

Sur le plan économique, cette coopération a franchi des étapes significatives, transformant la Chine en un partenaire commercial incontournable pour la Tunisie. Au fil des années, les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une croissance soutenue, témoignant d'une relation économique de plus en plus étroite. En 2023, ces échanges ont atteint un nouveau sommet, s'élevant à environ 763 millions de dollars américains au cours des quatre premiers mois de l'année, ce qui représente une augmentation remarquable de 12,5% par rapport à l'année précédente.

Il est intéressant de noter que la Chine est désormais le quatrième partenaire commercial de la Tunisie et occupe la première place en tant que partenaire commercial asiatique. En 2022, elle s'est également classée comme le seconde fournisseur de la Tunisie et le quatrième client en Asie, soulignant ainsi l'ampleur de son influence économique dans la région.

De plus, les projets d'infrastructures majeurs financés par la Chine ont eu un impact significatif sur le développement économique de la Tunisie. Par exemple, le Canal MedjerdaCap Bon, financé par la Chine, est une infrastructure hydraulique d'envergure, symbolisant l'amitié entre les deux pays. C'est dans la seconde moitié des années 1970 que la construction de l'infrastructure est décidée par les deux parties. Il s'agit en fait d'un canal long de 120 km, reliant la Medjerda, au niveau du barrage d'El Aroussia, et le village de Belly. La Medjerda est le plus long cours d'eau pérenne de Tunisie et donc une ressource importante. Il s'avérait nécessaire de puiser dans ses eaux pour satisfaire les besoins du pays, notamment l'irrigation des terres.

De même, le Centre culturel et sportif de la jeunesse d'El Menzah, réalisé grâce à la coopération sino-tunisienne, a non seulement enrichi le paysage culturel et sportif de la Tunisie, mais a également renforcé les liens sociaux entre les deux nations. Ces projets d'infrastructures ne se limitent pas seulement à leur impact économique, mais ont également des retombées positives sur le plan culturel et social.

Autre projet actuellement au centre des discussions et toujours sur la table : le développement du port de Bizerte qui demeure un sujet brûlant d'actualité, alimentant les débats stratégiques et suscitant un intérêt persistant. Son développement est une pierre angulaire de la stratégie de notre pays, particulièrement dans le contexte de la BRI et des liens croissants entre la Tunisie et la Chine.

En tant que port situé à un carrefour géographique crucial, contrôlant les voies maritimes entre l'Europe et l'Asie, Bizerte offre un potentiel considérable pour devenir un hub commercial majeur, jouant ainsi un rôle vital dans le développement économique régional et national. Sa localisation géographique privilégiée au coeur de la Méditerranée, à mi-chemin du canal de Suez, de la mer Noire et de l'Atlantique, confère au port de Bizerte un avantage compétitif significatif. Cette position centrale le place au centre des principales routes commerciales, facilitant l'accès aux marchés européens, africains et asiatiques, et lui permettant d'être un pivot crucial pour le commerce international.

En transformant ce port en un centre économique et commercial de premier plan, la Tunisie sera en mesure d'attirer davantage d'investissements étrangers, de stimuler le commerce international et de créer des emplois locaux, tout en renforçant sa position sur l'échiquier économique mondial, ce qui contribuera à diversifier l'économie tunisienne en mettant l'accent sur des secteurs clés tels que le transport maritime, la logistique et la distribution. Cette diversification réduira la dépendance de la Tunisie à l'égard des secteurs économiques traditionnels, comme le tourisme, et favorisera une croissance économique plus résiliente et équilibrée à long terme.

En investissant dans son développement et en renforçant sa connectivité avec les réseaux commerciaux mondiaux, la Tunisie peut pleinement capitaliser sur les opportunités offertes par la BRI et établir des partenariats stratégiques durables avec des acteurs internationaux, y compris la Chine.

Une coopération en action

Dans le secteur technologique, cette coopération a ouvert de nouvelles perspectives vers l'innovation et le développement. Un exemple marquant est le programme Seeds for the Future lancé par Huawei, visant à former une nouvelle génération de talents tunisiens dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC).

En partenariat avec des institutions éducatives et des acteurs du secteur, ce programme offre une opportunité unique aux étudiants sélectionnés de se plonger dans le monde de la technologie de pointe à travers des sessions de formation intensives, des stages pratiques et des échanges avec des experts renommés.

En parallèle, sur le plan culturel, les échanges entre la Chine et la Tunisie ont enrichi la compréhension mutuelle et le respect des différences culturelles.

Des événements tels que les expositions d'art ont permis aux citoyens des deux pays d'explorer et d'apprécier la diversité de leurs traditions respectives, renforçant ainsi les liens humains au-delà des frontières géographiques.

Cette coopération transcende également les aspects économiques et culturels, se fondant sur des valeurs communes de solidarité et d'entraide, comme en témoigne le soutien de la Chine à la Tunisie pendant la pandémie de Covid-19. Ces efforts conjoints ont renforcé les liens entre les deux nations, illustrant la solidité de leur partenariat stratégique.

Au fil des décennies, la coopération sino-tunisienne a su surmonter les défis et les obstacles pour devenir un modèle d'amitié et de collaboration internationale. Les réalisations remarquables qui en découlent, qu'il s'agisse de projets d'infrastructures majeurs ou d'initiatives de développement économique et social, témoignent de l'engagement profond des deux nations envers un avenir commun de prospérité et de paix.

Alors que nous nous tournons vers l'avenir, il est crucial de tirer parti de cette relation pour aborder les défis mondiaux actuels et à venir.

En embrassant les principes du multilatéralisme, de la coopération et de la compréhension mutuelle, la Tunisie et la Chine peuvent ouvrir la voie à une ère de paix, de prospérité et de durabilité.

Au-delà de la simple coopération économique et politique, cette amitié offre la possibilité de bâtir des ponts entre les cultures, les peuples et les visions du monde, créant ainsi un tissu social mondial plus riche et plus solide.

Ainsi, que ce soit à travers des projets d'infrastructure ambitieux, des initiatives technologiques novatrices ou des échanges culturels dynamiques, cette collaboration continue de démontrer son potentiel à façonner un avenir prometteur pour les générations à venir.

Et pour renforcer davantage leur coopération et garantir un avenir prospère, les deux pays peuvent prendre plusieurs mesures clés. Cela inclut la diversification des secteurs de coopération, le renforcement des échanges culturels, l'encouragement de l'investissement chinois en Tunisie, la collaboration dans des domaines comme la protection de l'environnement, l'agriculture, les énergies renouvelables, le commerce électronique..., qui peuvent ouvrir de nouvelles opportunités de partenariat. Ces actions et bien autres favoriseraient une croissance économique durable et renforceraient les liens entre les deux nations, conduisant ainsi à des bénéfices mutuels à long terme.