Maroc: Ftour collectif pour les détenus mineurs à la prison locale Aïn Ali Moumen de Settat

Settat — Un Ftour collectif pour les détenus mineurs à la prison locale Aïn Ali Moumen de Settat a été organisé mercredi à l'initiative de la Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR), en partenariat avec la préfecture de Settat.

Ce moment convivial de rupture du jeûne a été suivi par deux matchs de football qui ont mis aux prises l'équipe Junior de la Renaissance de Settat et celle des détenus mineurs, ainsi qu'un match d'exhibition entre des artistes et des détenus, outre la remise de prix aux lauréats d'un concours de récitation du Coran, de psalmodie et d'exégèse de la Souna et du tournoi de futsal organisé au sein de cet établissement pénitentiaire.

Dans une déclaration à la presse, le chef du service d'action sociale à la DGAPR, Bensaïssa Bennacer a indiqué que la Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion organise annuellement des ftours collectifs pour les détenus, en collaboration avec ses partenaires, ajoutant que cette initiative cherche à promouvoir les valeurs spirituelles et religieuses parmi les pensionnaires des établissements pénitentiaires.

Pour sa part, la star du One Women Show, Hanane Fadili a exprimé sa joie de partager avec les détenus mineurs ce moment qui représente, pour elle, une illustration de la solidité des liens de solidarité et de compassion au sein de la société marocaine.

Et d'estimer que de telles initiatives sont à même de susciter la joie et le bonheur parmi les détenus et de promouvoir une prison à visage humain et ainsi favoriser leur réinsertion sociale.

Ce ftour collectif s'est déroulé en présence notamment du gouverneur de la province de Settat, Brahim Abou Zaid, de représentants des autorités locales, d'artistes et de sportifs.