Afrique: Match Amical de football Sénégal vs Bénin 1-0 - Les « Lions » gagnent sans convaincre

Après avoir battu vendredi dernier le Gabon (3 - 0), le Sénégal a bouclé la fenêtre internationale de mars par une courte victoire (1 - 0) sur le Bénin, hier, au stade de la Licorne, à Amiens, en France. Aliou Cissé qui a bien fait tourner son effectif durant ses deux rencontres a encore des réglages à faire pour mieux aborder les éliminatoires du mondial, au mois de juin prochain.

On ne change pas une équipe qui gagne. Hier, en match amical face au Bénin, à Amiens (France), Aliou Cissé a fait fi de cet adage. Sans doute parce que son adversaire du jour avait donné du fil à retordre, quelques jours plus tôt, au champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire (2 - 2). Le sélectionneur national avait pourtant bien annoncé les couleurs. Il avait crié haut et fort que le groupe contre les « Guépards » serait bien différent de celui qui avait pris part à la rencontre contre les « Panthères ».

Hier, pour les retrouvailles avec les « Guépards » l'équipe a été complètement remaniée avec les cadres qui étaient tous présents. Ou presque. Seyni Dieng, préféré à Mory Diaw, retrouvait les buts, depuis le 17 juin 2023, en match retour contre le Bénin en éliminatoires de la Can 2023 (1-1). Le match a été très équilibré dans la première demi-heure de jeu et l'occasion la plus nette est à mettre à l'actif du Bénin. En effet, à la 35e minute, Kalidou Koulibaly concède un penalty. Heureusement, Seyni Dieng gagne son duel contre sur Steve Mounié.

une rencontre mal maîtrisée, les « Lions » repartent à l'abordage, mais butent sur une bonne organisation défensive des Béninois, déterminés à tenir la dragée haute face aux champions d'Afrique 2022, après avoir frôlé l'exploit contre les « Eléphants ». En deuxième période, Aliou Cissé change de stratégie pour pousser à bout les « Guépards ». Mais la mayonnaise peine à prendre. Juste avant l'heure de jeu, Sadio Mané décante la situation. Suite à une frappe mal repoussée par la défense béninoise, Habib Diallo est fauchée dans la surface de réparation. L'arbitre de la rencontre sanctionne le vilain tacle de Rachid Moumini sur l'attaquant sénégalais par un penalty.

Sadio Mané, sans trembler, prend à contrepied le portier béninois et ouvre le score pour le Sénégal (1 - 0, 56e). C'est son 43e but en 107 sélections. Mené au score, le Bénin qui n'a pas trop existé subit face à une équipe du Sénégal qui a manqué de créativité, d'automatisme. En effet, les « Lions » ont eu du mal à poser le jeu et à se créer des occasions franches, malgré le turn-over effectué par Aliou Cissé.

Lors de cette rencontre, Mohamed Rassoul Ndiaye et Amara Diouf ont fait leur baptême du feu. L'attaquant de Génération Foot a pris la place de Sadio Mané (86e), devenant ainsi, à 15 ans et 9 mois, le plus jeune international de l'histoire du Sénégal. Son entrée en jeu n'a pas changé la physionomie de la rencontre ; Amara Diouf n'ayant pas eu l'occasion de se mettre en évidence.

Le score n'évoluera pas. Comme lors des quarts de finale de la Can 2019, le Sénégal s'impose sur le score étriqué de 1 - 0. Malgré ces deux victoires contre le Gabon et le Bénin, Aliou Cissé aura beaucoup de réglages à faire pour mieux aborder les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 prévues au mois de juin prochain contre le Rd Congo et la Mauritanie.