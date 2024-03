Ile Maurice: Rs 4,9 millions pour un déplacement à Bangkok disparaissent

Une vingtaine de jeunes, dont des enfants de 4 ans, ont vu leurs rêves brisés. Alors qu'ils avaient les yeux pleins d'étoiles et devaient se rendre à la compétition prestigieuse de gymnastique des Moose Games à Bangkok, en Thaïlande, un coup de théâtre a bouleversé leurs plans. Leurs parents devaient les accompagner pour représenter Maurice. Une agence de voyages les a arnaqués à hauteur de Rs 4,9 millions. Ils ne savent pas où est allé l'argent qu'ils ont déboursé pour payer les billets.

Les parents désemparés au CCID hier, alors que les sportifs doivent s'envoler lundi.

«Nous avons fait confiance au coach et lui avons remis l'argent. C'est lui qui a fait les démarches pour les billets. Lorsque nous lui avons demandé nos reçus, il nous a dit de ne pas nous inquiéter, que tout était sous contrôle. Il était prévu que nous prenions un vol d'Emirates à 23 heures lundi.» Le pot aux roses a été découvert lorsqu'un des parents a décidé de vérifier auprès d'Emirates. «Ce fut le choc, aucun de nos noms n'était sur le vol», confie Séverine Sababady, ex-championne de judo. Sa fille de 9 ans fait aussi partie du groupe qui devait se rendre à Bangkok.

Les victimes ont alors mis la pression sur l'entraîneur pour qu'il porte plainte au Central Criminal Investigation Department (CCID). «Nou ti bizin pe prepar nou bagaz nou pe retrouv nou dan CCID. Nou bann zanfan pe plore aster. Zot inn antrene dir. Zot inn fer boukou zefor. Mo tifi inn al konpoz lexame an larm zordi», relate Séverine Sababady. Elle confie avoir fait beaucoup de sacrifices afin que sa fille puisse se rendre à Bangkok. «J'ai fait plusieurs petits boulots. J'ai aussi sollicité l'aide de sponsors mais tous mes efforts se sont envolés. On nous a arnaqués.» Séverine Sababady fait un appel aux autorités pour aider ces enfants. «Je lance un appel au ministre des Sports et à de bons samaritains. Aidez nos enfants à se rendre en Thaïlande pour leur compétition. Les noms de ces jeunes sont affichés dans la compétition pour représenter Maurice et si on ne les aide pas, ils devront déclarer forfait.»

%

La gérante de l'agence de voyages, Corinne Marie, 47 ans, a été arrêtée et placée en détention pour escroquerie. L'interrogatoire du coach se poursuivait toujours au CCID hier. Les enquêteurs tentent de savoir s'il n'a pas agi en complicité avec la gérante car l'argent devait servir à réserver les billets a été versé sur le compte d'une tierce personne et non sur celui de Corinne Marie.