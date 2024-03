Ile Maurice: Un incontournable pour tous les amoureux de la musique

La 9e édition du festival Mama Jaz promet d'être émouvante et de célébrer notre passion autant que notre volonté de catharsis collective à travers la célébration de la diversité humaine et de l'expression dans la création, l'artisanat sonore et la spontanéité. Le thème de cette année sera «Vibrasion Linité». L'idée derrière est d'être uni. Le mois d'avril accueillera cet événement.

En seulement quelques années, ce jeune festival branché est passé d'une idée à un mouvement qui impacte des centaines de milliers de Mauriciens à travers des diffusions télévisées, des concerts bondés et des initiatives éducatives gratuites. «Nous sommes une force irrésistible lorsque nous vibrons ensemble pacifiquement, comme un seul être. À travers le festival Mama Jaz, nous célébrons le génie créatif mauricien. Nous offrons également à notre public la possibilité d'établir des comparaisons lorsque nous accueillons des artistes avant-gardistes de pays étrangers. C'est une occasion de confronter les talents mauriciens à ceux du monde entier. Il est évident que la création mauricienne a sa place sur la scène internationale. Des formations et des artistes de notre île ont évolué ici et possèdent un potentiel exceptionnel», explique Gavin Poonoosamy, initiateur du festival.

Mama Jaz est un festival unique d'un mois de musique créative et de jazz dans l'univers, niché à Maurice, sur Terre, harmonisé avec avril, en intérieur ou en extérieur, en ligne ou hors ligne, sur la télévision nationale, les radios et Internet. Le coeur conscient humain de l'initiative bat à travers toutes les ondes pour transmettre les fréquences les plus positives sous des formes diverses.

Le festival s'achèvera avec la Journée internationale du jazz, le 30 avril. «Depuis 2011, le jazz a sa Journée internationale. Mama Jaz est fier d'être parmi les organisations de 190 pays à fêter cette journée en produisant et en encourageant les initiatives locales.» Les activités pour cette date seront annoncées ultérieurement, indique Gavin Poonoosamy.

Le programme

· Mercredi 3 avril

Accès payant - Rs 800 - Siège

20h - Grand concert Caudan Arts Centre

Tania Giannouli's piano dream (Grèce)

· Dimanche 7 avril Accès gratuit - Apportez votre propre repas

12h à 18h - MA MA PIK NIK Creative Park

Rafiki (Maurice)

Trio Philippe Thomas (Maurice)

· Mercredi 10 avril

Accès payant - Rs 800 - Siège 20h - Grand concert Caudan Arts Centre Dezorder, mama kreasion «days order» (Maurice)

· Dimanche 14 avril

Accès gratuit - Apportez votre propre repas

12h à 18h - MA MA PIK NIK Creative Park

Brainlove (Maurice)

JYSE XP (Maurice)

· Mercredi 17 avril

Accès payant

20h - Grand Concert

Sumrrá (Espagne)

· Dimanche 21 avril

Accès gratuit - Apportez votre propre repas

12h à 18h - MA MA PIK NIK

AYEF (Maurice)

Kolektif Desvaux Bertin (Maurice)

· Mercredi 24 avril

Accès payant - Rs 800 - Siège

20h - Grand concert

Later lesiel, Mama kreasion Manu Desroches (Maurice)

· Dimanche 28 avril

Accès gratuit - Apportez votre propre repas

12h à 18h - MA MA PIK NIK

Matsonic (Maurice)

Groupe Elektrik (Maurice)

· Mardi 30 avril

Journée internationale du jazz

Restez à l'écoute pour des recommandations pour célébrer la journée