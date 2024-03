Afrique: Hydrocarbures - TotalÉnergies, une entreprise centenaire liée à l'Afrique

La « Compagnie française des Pétroles » a vu le jour 28 mars 1924. Devenue TotalEnergies en 2021, cette supermajor pétrolière fête ses 100 ans. Un siècle d'histoire en partie lié à l'Afrique.

TotalEnergies fête ce 28 mars 2024 ses 100 années d'existence. Une histoire profondément liée à l'Afrique. Le pétrolier est actuellement présent dans 36 pays sur le continent, y emploie plus de 10 000 personnes et en retire 20% de sa production. Total y travaille aux côtés de nombreux gouvernements qui souhaitent exploiter leurs énergies fossiles.

La première grande découverte a été faite dans les années 1950 en Algérie. Mais Total ancre sa position en 2000, explique Jean-Pierre Favennec, enseignant à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste des questions d'énergie, au micro de Charlotte Cosset : « C'est le rachat d'Elf par Total qui a fait que Total est devenu une société extrêmement importante en Afrique.Ils sont très présents évidemment dans les deux pays gros producteurs d'Afrique de l'Ouest et centrale, c'est-à-dire l'Angola qui est sans doute le pays cible le plus important pour Total et le Nigeria. Il y avait historiquement la présence au Gabon et au Congo. Après évidemment il y a les projets Ouganda et Mozambique. Total a découvert du gaz en Afrique du Sud. Total est maintenant assez présent dans cette région et disons que ce n'est pas forcément le pré-carré de Total. Mais c'est donc une extension sur l'ensemble de l'Afrique. »

Les activités de Total sur le continent se concentrent sur la distribution ainsi que sur l'exploration et l'exploitation pétrolière. Aujourd'hui, l'entreprise réorganise quelque peu ses activités. Olivier Appert, conseiller au Centre énergie et climat de l'Institut français des relations internationales est en France (Ifri), décrypte : « Il y a quand même une évolution importante de la stratégie de TotalEnergies ces 4-5 dernières années, qui est une réorientation des investissements vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, les investissements dans le domaine des énergies renouvelables représentent quand même une part significative des investissements totaux de Total, de l'ordre de 25% et la part des investissements dans les énergies renouvelables a tendance à augmenter. »

Un peu de solaire et d'éolien, mais surtout des investissements dans le gaz : une stratégie mise en avant par l'entreprise, globalement encouragée par les États africains, cependant critiquée par certains chercheurs et de ONG.

Les deux derniers grands projets d'extraction de Total sur le continent, en Ouganda et au Mozambique, font l'objet de vives contestations de la part des ONG et de la société civile.

Pour contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) appelle à la sortie rapide des énergies fossiles, gaz compris. Il faudrait, selon les experts, une diminution du pétrole de 65% et de 45% du gaz pour tenir les objectifs.