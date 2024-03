Afrique: Exploitation minière verte - Un fonds d'investissement de 150 millions de dollars pour le continent

Africa green mining fund (AGMF) est le nom du nouveau fonds d'investissement dédié au secteur minier en Afrique. Une oeuvre du Camerounais de Brice Patrick Beumo Jaze, ADG de Beko capital advisory banque d'investissement; Anne Lauvergeon, ancienne patronne d'Orano; et l'ancien ministre burkinabé des Finances, Zéphirin Diabré.

Les trois personnalités viennent de créer un véhicule visant à mobiliser 150 millions de dollars (90,8 milliards de FCFA), pour financer des projets miniers en Afrique. « AGMF est un fonds de capital-investissement nouvellement créé axé sur les métaux de transition (or, argent, platine, palladium, rhodium, iridium, rhénium et ruthénium, etc.) et les minéraux verts (lithium, cobalt, cuivre, nickel, terres rares, etc.). Avec une taille de 150 millions de dollars américains, AGMF investira sur tout le continent, dans le développement, la préfaisabilité et au-delà, et dans des entreprises ou des actifs en phase d'exploitation », peut-on lire dans le document de présentation du fonds.

AGMF est une entreprise d'investissement à capitaux fixes créée au Togo en novembre 2023 et dirigée par Zéphirin Diabré. Le véhicule ciblera les projets de petite et moyenne taille, avec un accent particulier sur les projets réalisés par le secteur privé local mais aussi par les gouvernements, et devra acquérir entre 5 et 25% de parts dans lesdits projets. L'entreprise devrait investir entre 10 et 30 millions de dollars par projet pour un rendement attendu entre 20% et 30%. Pour être éligible, le projet minier devra avoir un engagement fort en faveur de la norme ESG (Environnement, social et gouvernance).

Il devra aussi être favorable à la mise en oeuvre de techniques d'exploitation minière verte reposant non pas sur le pétrole mais sur les métaux de transition et les minéraux verts. Le fonds a une durée de vie de dix ans. Deux ans de collecte de fonds, trois ans consacrés à l'investissement et cinq ans centrés sur le retour sur investissements.