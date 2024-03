Afrique: Migrations - Plus de 63 000 personnes mortes ou portées disparues au cours de la dernière décennie

Plus de 63 000 migrants auraient péri ou disparu sur les routes à travers le monde entre 2014 et 2023, la plupart des décès étant dus à la noyade, selon l'agence des Nations unies pour les migrations, relevant qu'un décès de migrant sur trois est lié à des pays en guerre ou comptant un grand nombre de réfugiés.

Le rapport, intitulé « Une décennie de documentation des décès de migrants », revient sur les dix dernières années, avec plus de 63 000 décès et disparitions documentés pendant la migration au cours de cette période - et plus de décès enregistrés en 2023 qu'au cours de n'importe quelle année précédente. Le document de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) montre ainsi que la majorité des décès et des disparitions (28 854) a eu lieu en Méditerranée.

La noyade, première cause de décès

Près de 60 % des décès documentés étaient liés à la noyade, et plus d'un tiers des personnes identifiées étaient originaires de pays en conflit. Le rapport insiste sur la nécessité de renforcer les capacités de recherche et de sauvetage pour sauver des vies en mer et souligne l'importance de collaborer avec les gouvernements pour faciliter la mise en place d'itinéraires de migration plus sûrs. Ces mesures devraient également inclure une intensification de la coopération internationale contre les réseaux de passeurs et de trafiquants sans scrupules. Le nombre de décès de migrants est en hausse. L'année la plus meurtrière pour les migrants au cours de la dernière décennie a été 2023 (8 541 décès enregistrés).

Un décès sur trois lié à des pays en guerre ou comptant beaucoup de réfugiés

« L'augmentation des décès serait liée à l'augmentation des départs et, par conséquent, des naufrages, au large des côtes tunisiennes », détaille le rapport. Depuis le début de l'année, rien qu'en Méditerranée, si les arrivées sont nettement moins nombreuses cette année (16 818) qu'au cours de la même période en 2023 (26 984), le nombre de décès est presque aussi élevé que l'année dernière. Et plus d'un tiers des migrants décédés dont le pays d'origine a pu être identifié proviennent de pays en conflit ou comptant un grand nombre de réfugiés.

Près de 5 500 femmes ont péri au cours des dix dernières années

L'une des principales conclusions du rapport est le nombre élevé de décès non identifiés. Plus de deux tiers des migrants dont le décès a été documenté ne sont toujours pas identifiés. Autre enseignement du document, plus de 37 000 personnes sont décédées sans que l'on dispose d'information sur leur sexe ou leur âge. Malgré les nombreuses vies perdues dont l'identité reste inconnue, près de 5 500 femmes ont péri sur les routes migratoires au cours des dix dernières années. Dans le même temps, le nombre d'enfants identifiés s'est élevé à près de 3 500. « Le tribut payé par la population vulnérable et les familles nous incite à transformer l'attention portée aux données en actions concrètes », a déclaré la directrice générale adjointe de l'OIM pour les opérations, Ugochi Daniels.