Angola: Hockey - Le pays perd face à l'Argentine au tournoi de Montreux

Luanda — L'équipe angolaise senior masculine de roller hockey a perdu mercredi face à son homologue d'Argentine, par 3 à 7, au premier tour du groupe A de la 69ème édition du Tournoi de Montreux, qui se déroule en Suisse.

Dans le duel entre champions d'Afrique et champions du monde, la seconde mi-temps a été désastreuse pour l'équipe angolaise, dirigée par l'entraîneur Alberto Domingos « Jó », qui a vu son adversaire marquer quatre buts.

L'équipe anglaise a réalisé une performance acceptable en première mi-temps, au cours de laquelle le score était égal, 3 buts partout, mais en seconde période, elle a été extrêmement difficile, au cours de laquelle elle a fini par souffrir davantage.

Les joueurs Neri (1) et Rafael Lourenço (2) ont marqué les buts de l'Angola, tandis que Danilo Rampulla (2), Facundo Bridge (2) et Lucas Ordonez, Gonzalo Romero et Lucas Martinez ont inscrits les buts de l'Argentine.

Les champions ont joué pour la dernière fois en janvier 2023, sur le sol argentin, dans le Championnat du Monde, dans lequel les hôtes ont gagné par 4-0.

Dans ce célèbre tournoi de Pâques (Tournoi de Montreux), le meilleur classement de l'Angola a été la troisième place, en 2015.

Jeudi, l'Angola affronte l'Italie, également à 15 heures, et termine la phase de groupes avec l'équipe du HC Montreux, samedi.

Le groupe B comprend les équipes de France, de Suisse, d'Espagne et du Portugal.

La compétition traditionnelle rassemble les plus grandes références mondiales du roller hockey, à savoir l'Angola (champion d'Afrique), l'Argentine (champion du monde), le Portugal (vice-champion du monde et d'Europe), l'Espagne (champion d'Europe), l'Italie et la Suisse hôte.