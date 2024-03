Angola: Brésil - Des parlementaires angolais participent à la séance de la Chambre fédérale des députés

Luanda — La délégation parlementaire angolaise, conduite par la présidente de l'Assemblée Nationale, Carolina Cerqueira, a participé mercredi, à la séance de la Commission des Relations extérieures et Défense nationale de la Chambre Fédérale des Députés du Congrès Brésilien.

Après avoir exprimé leur joie de la présence de la délégation parlementaire angolaise, les députés brésiliens qui ont pris la parole, ont souligné les liens historiques d'amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples et pays.

Les députés brésiliens ont souligné l'espace privilégié qu'occupe la culture angolaise au Brésil à travers la littérature, avec la publication d'oeuvres d'écrivains angolais, notamment Agostinho Neto, Pepetela et Ondjaki.

Dans le cadre de la célébration du 200ème anniversaire du Sénat brésilien, les parlementaires angolais ont participé mardi au séminaire international tenu sous thème "Démocratie et nouvelles technologies - Défis de l'ère numérique", à des conférences et des panels où des thèmes tels que "Technologie et démocratie - Comment garantir les valeurs fondamentales », « Démocratie numérique - Leçons et défis », « Intelligence artificielle » et « Démocratie - Perspectives d'avenir, État minimum, démocratie, travail et intelligence artificielle ».

Le dernier jour de son programme de travail au Brésil, la délégation angolaise a participé aux débats sur « Conception constitutionnelle - Gouverner la technologie et les agents numériques au 21ème siècle », « Défense de la démocratie dans le monde technologique et Internet » et « Campagnes électorales. -Impasses et alternatives".

La délégation de l'Assemblée nationale d'Angola a assisté, lundi soir, à un spectacle artistique et musical intitulé « Sénat 200 ans - Un voyage vers l'avenir ».

La délégation est composée des députés Ângela Bragança, Américo Chivukuvuku et Vigílio Tyova.