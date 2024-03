Angola: Un ministre considère l'Angotic comme une « locomotive » pour la diversification économique

Luanda — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication sociale, Mário Oliveira, a considéré jeudi, à Luanda, la tenue du Forum international des technologies en Angola (ANGOTIC-2024), comme un facteur de soutien à la diversification économique nationale.

Intervenant au lancement de la 3ème édition d'ANGOTIC-2024, qui aura lieu du 13 au 15 juin de cette année, à Luanda, le gouvernant a déclaré qu'avec la promotion de cet événement, le secteur envisage d'être la locomotive du développement socioéconomique du pays et du bien-être de tous les Angolais.

A l'occasion, le ministre a déclaré que le forum permettrait de partager des expériences et des connaissances qui renforcent la création d'un environnement favorable et attractif pour l'investissement privé, ainsi que de promouvoir les partenariats public-privé, en vue de fournir des services qui facilitent la vie des citoyens et des entreprises.

Comme lors des éditions précédentes, il a déclaré qu'ANGOTIC-2024 vise à être un événement technologique international de référence, compte tenu du contenu sans précédent du forum qui sera accompagné d'une grande exposition et de network.

Il a réitéré qu'ANGOTIC-2024, sous la devise « Numériser, connecter et innover », sert de catalyseur pour la collaboration et la concurrence entre les entreprises technologiques nationales et internationales.

Il a donc appelé les participants à profiter de l'occasion pour réfléchir sur le potentiel et le développement des télécommunications pour de nouvelles solutions d'affaires et donner de la visibilité à la compétence du marché national et international.

L'ANGOTIC est un événement mondial sur les technologies de l'information et de la communication, organisé et promu par le gouvernement angolais, à travers le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale.

L'événement vise à promouvoir le débat autour des sujets actuels, mondiaux et futurs des technologies de l'information et de la communication, le partage des connaissances et à faciliter la mise en réseau des entités gouvernementales, des exposants, des experts, et présenter les innovations actuelles ainsi que des tendances du secteur.

Le plus grand Forum international sur les technologies en Angola (ANGOTIC) a repris, après deux ans d'interruption, en raison de la pandémie de Covid-19.