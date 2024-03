Angola: Deux cents millions d'euros pour l'acquisition d'équipements du Terminal polyvalent du Port de Lobito

Lobito — Deux cents millions d'euros seront investis dans des équipements et technologies de pointe dans le Terminal polyvalent (marchandises générales et conteneurisées) du Port de Lobito, a annoncé ce mercredi le président du conseil d'administration d'Africa Global Logistics, Philippe Zabonne.

Selon le directeur de l'AGL, qui s'exprimait lors de l'inauguration du terminal, cet investissement couvrira la durée de la concession, soit vingt (20) ans.

"Nous investirons également quatre millions d'euros pour former notre personnel, ce qui équivaudra à cent heures de travail par an", a-t-il précisé.

Philippe Zabonne s'est dit fier de l'embauche de 720 travailleurs nationaux par le consortium.

Le responsable a déclaré que les travailleurs rejoignaient la "grande famille de MCS (Mediterranean Shipping Company), l'une des principales entreprises de transport au monde".

Philippe Zabonne considère Lobito comme une porte stratégique pour l'entrée et la sortie des marchandises et il souhaite donc atteindre un mouvement de 40 conteneurs par heure.

"Nous envisageons, avec l'aide de MCS, d'ouvrir des services directement depuis la Chine vers le port de Lobito", a-t-il déclaré.

La stratégie d'AGL est de réduire autant que possible le temps de manutention des marchandises et pour y parvenir, la société compte sur le soutien du gouvernement angolais.

À son tour, le président du Conseil d'administration du Port de Lobito, Celso Rosas, a déclaré que cet événement représente l'aboutissement d'un partenariat établi depuis la procédure de concours du Terminal polyvalent.

"C'est avec un grand bonheur et un sens du devoir accompli que nous remercions le Ministère des Transports et les partenaires d'AGL, qui ont rendu possible le rêve tant attendu de Porto Senhorio, signé le 11 décembre 2023", a-t-il souligné.

"Nous réitérons notre totale disponibilité et notre soutien à la réussite de cette initiative et nous espérons de nombreux succès", a souhaité Philippe Zabonne.

Terminal polyvalent officiellement transféré à l'AGL

La gestion du Terminal Polyvalent (marchandises générales et conteneurisées) du Port de Lobito a été officiellement transférée, ce mercredi, au consortium Africa Global Logistics.

Le terminal a une superficie totale de 241.450.094 mètres carrés et un poste d'amarrage de 1 199 mètres.

Il a une profondeur de 14,7 mètres et une capacité de 600 000 tonnes de marchandises diverses et de 250 000 conteneurs par an.

Le ministre angolais des Transports, Ricardo D'Abreu, et le président du conseil d'administration d'Africa Global Logistics, Philippe Zabonne, ont coupé le ruban inaugurant le Terminal polyvalent du port de Lobito.

Lors de l'événement inaugural, une vidéo institutionnelle du port de Lobito a été projetée montrant ses infrastructures, ses équipements et son potentiel de manutention de chargement et de déchargement.

Les partenaires opérationnels, tels que les agents maritimes, les transitaires, les courtiers, la police fiscale, les importateurs, les exportateurs, ainsi que les entités ecclésiastiques et politiques, ont assisté à la cérémonie.

La mission d'Africa Global Logistics est d'être une porte d'entrée stratégique vers le marché maritime national et international, agissant comme un lien pour l'intermodalité logistique, à travers le corridor de Lobito.