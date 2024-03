Angola: La vice-présidente du MPLA travaille à Bengo

Caxito — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, travaille aujourd'hui à Caxito, province de Bengo, où elle présidera l'acte national du lancement du processus d'assemblées de bilan et de renouvellement des mandats des Comités d'Action du Parti.

Luísa Damião procédera également au lancement des conférences de révision des comités communaux, de district et municipaux du MPLA et sera informé de l'organisation et du fonctionnement du Comité provincial du parti.

La dirigeante visitera les centres d'accueil des personnes touchées par les pluies et les inondations dans la municipalité de Dande et, à travers une vidéo, sera informé de l'impact des pluies et des inondations de la rivière Dande dans la ville de Caxito, municipalité de Dande.