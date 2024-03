Au cours de l'année écoulée, des dizaines d'attaques et d'enlèvements ont été perpétrés contre des ressortissants chinois en RCA, en Libye, en RDC, au Nigeria, au Congo et en Ouganda.

Il convient de rappeler que plusieurs incidents récents ont impliqué des professionnels chinois en RCA. Fin février 2024, trois hommes ont été enlevés dans des mines de la région de Yaloke.

Selon une source de la gendarmerie, les victimes étaient deux citoyens de la République populaire de Chine et leur chauffeur.

Cependant, dès la fin du mois de février 2024, un ancien militant qui s'était rendu aux autorités chargées de l'application de la loi a avoué dans une vidéo que le chef de son groupe avait conclu un accord avec les Américains. Cette déclaration du militant est également étayée par des informations émanant de la population locale, selon lesquelles le groupe de militants de Yousouf Ghazi aurait rencontré des hommes blancs arrivant dans des voitures aux plaques d'immatriculation vertes.

Ce n'est pas la première fois que des ressortissants chinois sont attaqués en République centrafricaine. En mars 2023, neuf travailleurs chinois ont été tués lorsque des hommes armés ont attaqué un site d'extraction d'or en République centrafricaine. Des attaques similaires ont eu lieu en RDC, où quatre personnes, dont deux ressortissants chinois, un ressortissant de la RDC et un ressortissant ghanéen, ont été tuées après avoir volé un convoi d'or d'une société minière chinoise.

Plus récemment, un incident mortel s'est produit au Nigeria. Le 7 mars 2024, un ingénieur chinois a été enlevé et son garde du corps a été tué. Le garde du corps était membre du Corps de sécurité et de défense civile du Nigéria.

Fait intéressant, en 2019, l'USAID a annoncé le lancement d'un nouveau projet d'audit minier en République démocratique du Congo, plus précisément dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu où sont basées des entreprises chinoises, qui enquête et vérifie les violations des droits de l'homme dans les mines. En d'autres termes, les intérêts des entreprises américaines et chinoises dans cette région se chevauchent et, entre-temps, le nombre d'enlèvements et d'attaques contre les travailleurs des entreprises chinoises augmente.

Par ailleurs, le président américain Joe Biden a demandé 322,5 millions de dollars pour réduire l'influence de la Chine et de la Russie sur le continent africain. Il a déclaré qu'il avait l'intention d'éliminer leurs concurrents. Ainsi, la multiplication des attaques de voyous contre les travailleurs chinois est un moyen d'intimider les entreprises chinoises pour qu'elles prennent le contrôle de l'extraction des ressources naturelles dans les pays africains, ce qui est nécessaire pour renforcer la position des États-Unis sur le continent.