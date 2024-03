Congo-Brazzaville: Ministère de l'Enseignement technique - Une collaboration envisagée avec une université chinoise

Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a échangé le 28 mars, à Brazzaville, avec une délégation chinoise de l'Université Zhejiang Guangsha vocational and technical university of construction, sur les opportunités offertes par la Chine à son département.

L'entretien entre les deux parties a porté sur la coopération en matière d'enseignement technique et professionnel. A sa sortie d'audience, le président de l'établissement universitaire chinois, Bu Yuehua, a présenté ses avantages. L'existence de plusieurs spécialités dont plus d'une trentaine en licence avec des filières en construction, fabrication et équipement de pointe, commerce électronique, culture et et finances.

Il a expliqué qu'en matière de formation des étudiants en licence, son université collabore avec les entreprises et accorde l'intégration professionnelle et technique, une manière adaptée en Chine.

La bonne collaboration entre le Congo et la Chine depuis plus de 60 ans est également concrète avec la présence de deux promotions des étudiants congolais dans son université. Les apprenants bénéficient dès la première année de l'apprentissage de la langue chinoise et le reste du cycle est consacré à la connaissance technique et professionnelle.

« En s'appuyant sur l'accord de coopération de construction de l'Institut sino-congolais de la route de la soie, la délégation de l'université espère mener une coopération en matière d'enseignement technique et professionnel avec la mobilité des enseignants et la motivation des étudiants pour poursuivre leurs études jusqu'à l'obtention du diplôme », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, la délégation a émis le souhait aux responsables des entreprises chinoises au Congo d'organiser des formations à leurs employés dans le domaine technique en vue d'une coopération dans les normes industrielles et des métiers techniques.