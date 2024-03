Afrique Centrale: Énergie - De nouveaux experts au PEAC pour accélérer les projets régionaux

Cinq experts de l'Unité d'accélération des projets régionaux du Pool énergétique de l'Afrique centrale (PEAC) ont officiellement été installés dans leurs fonctions, le 28 mars à Brazzaville, en présence des autorités congolaises et des partenaires au développement. Ils ont pour mission de rechercher les financements nécessaires à la réalisation de quarante-et-un projets liés aux installations électriques en Afrique centrale.

Les activités de l'Unité d'accélération des projets régionaux du PEAC sont entièrement financées par la Banque africaine de développement (BAD) à hauteur de 3,5 milliards de francs CFA. Au cours des cinq prochaines années, a indiqué le secrétaire permanent du PEAC, Atadet Azarak Mogro, les experts de cette unité devront s'atteler à mobiliser les bailleurs de fonds autour des quarante-et-un projets régionaux dont le coût total est estimé à 14 milliards d'euros, soit environ 9 157, 6 milliards de francs CFA.

Quatre des six experts attendus ont déjà commencé le travail depuis février dernier, notamment l'expert en énergie, l'expert en finances, l'expert juridique et l'expert en sauvegarde environnementale. Le cinquième expert en charge de passation des marchés prendra son service le 1er avril, en attendant le recrutement du sixième expert en sauvegarde sociale.

Un pas important a été franchi dans la mise en place de l'unité d'accélération des projets régionaux, d'après le secrétariat permanent. « C'est à la suite d'une requête faite en 2021 par le PEAC à la BAD que le financement de 3,5 milliards francs CFA a été mis en place. Il s'agit d'une première initiative du genre en faveur du pool énergétique. La mission de ces experts est de rechercher les financements nécessaires à la réalisation des 41 projets régionaux au portefeuille du PEAC. Des financements qui seront destinés aussi bien à la réalisation des études que la réalisation physique de ces projets énergétiques », a détaillé Atadet Azarak Mogro.

Parmi les projets régionaux retenus figure la Boucle de l'amitié énergétique englobant les projets de l'interconnexion des réseaux électriques Inga-Cabinda-Pointe-Noire. Le projet de la boucle concerne trois pays : l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Il y a également le projet de construction du barrage de Chollet, d'une capacité de 600 mégawatts, sur la rivière Dja/N'goko, à cheval sur la frontière du Cameroun et le département de la Sangha.

La matérialisation de ces gros projets énergétiques nécessite l'expertise de l'unité mise en place, a insisté le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Frédéric Manienze. « L'actualité en matière énergétique est caractérisée par d'actes matériels, augmentant par voie de conséquence le portefeuille des projets du PEAC, qui est l'instrument privilégié des politiques de coopération ayant vocation de faciliter et d'améliorer l'intégration totale des systèmes d'énergie en Afrique centrale », a-t- il souligné.

Le PEAC, retenons-le, est une institution spécialisée de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) vaste d'une superficie de 6 640 000 km², avec plus de 185 millions d'habitants. Il est chargé de la mise en oeuvre de la politique énergétique, du suivi des études et de la construction des infrastructures communautaires, de l'organisation des échanges de l'énergie électrique et des services connexes dans l'espace CEEAC.