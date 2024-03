Afrique: Journée mondiale du théâtre - Présentation de la pièce 'Le Barbier de Séville' à Alger

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a présidé, dans la soirée de mercredi à jeudi au Théâtre national algérien (TNA) "Mahieddine Bachtarzi" (Alger), la cérémonie de célébration de la Journée mondiale du théâtre, le 27 mars de chaque année, lors de laquelle a été présentée la pièce "Le Barbier de Séville" du Théâtre régional d'Annaba Azzedine-Medjoubi.

A cette occasion, de nombreux artistes et amoureux du quatrième art ont assisté à la présentation de la pièce "Le Barbier de Séville" (2023), une production du Théâtre régional d'Annaba, mise en scène et scénographie signées par Habbal El Boukhari, et dont le texte est une adaptation du dramaturge français Pierre Beaumarchais et traduit par Saida Fassi.

Cette tragi-comédie, burlesque et lyrique, relate l'histoire du noble "Comte Almaviva" qui souhaite épouser une jeune orpheline "Rosine", placée sous la tutelle d'un médecin "Bartholo", un autre prétendant désirant l'épouser. Toutefois, "le Comte Almaviva" parvient, grâce à son serviteur, le barbier de Séville "Figaro", à gagner le coeur de Rosine et à l'épouser.

La chorégraphie a été conçue par Toufik Kara et la composition musicale et le chant signés par Mohamed Kamel Bennani, tandis que les rôles ont été campés par une pléiade de comédiens dont Atef Karim, Oussama Djerourou, Hadjer Guermit, Oudini Mohamed Cherif, Sahoun Nezzar, Nabil Rahmani, Zeroual Zakaria et Hadri Mohamed.

"Le Barbier de Séville" a remporté plusieurs prix, dont ceux du jury et de la meilleure musique au 16e Festival national du théâtre professionnel, ainsi que trois (3) autres prix aux 2es Journées théâtrales arabes "Chahid Hassan Belkheir" à Sétif, dont ceux de la meilleure interprétation masculine et du jury.

A l'entame de la cérémonie, le directeur général (DG) du TNA, Mohamed Yahiaoui, a procédé à la lecture du message de la Journée mondiale du théâtre, rédigé cette année par le dramaturge norvégien Jon Fosse, lauréat du prix Nobel de littérature 2023, intitulé "L'art est la paix".

Célébré depuis 1961, la Journée mondiale du théâtre a été instituée par l'Institut international du théâtre (ITI), plus grand organisme des arts de la scène au monde. Chaque année, une personnalité du monde du théâtre, de la littérature ou des arts est choisie pour écrire un message en vue de sa lecture à cette occasion, notamment dans les différentes institutions théâtrales à travers le monde.