Burkina Faso: Promotion de la femme - Des acteurs réfléchissent sur les enjeux et défis liés au genre au Pays

Le ministère de la Solidarité, du Genre et de la Famille a organisé, le mardi 26 mars 2024, un cadre de discussion de haut niveau entre les Partenaires techniques et financiers (PTF) membres du Cadre de Concertation Genre (CCG).

Face au contexte sécuritaire et humanitaire que traverse le Burkina Faso, le ministère en charge du Genre entend explorer les différentes dimensions et difficultés basée sur la promotion de l'égalité des chances entre l'homme et la femme au pays des Hommes intègres. C'est en ce sens que le ministère et les partenaires techniques et financiers oeuvrant pour le secteur du genre ont initié un cadre de concertation sur le genre. A l'ouverture de la rencontre, la ministre de la Solidarité, du Genre et de la Famille, Nandy Some, a affirmé que c'était une opportunité pour les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers (PTF) de jeter un regard rétrospectif sur leur collaboration et de revisiter les enjeux et défis liés à la problématique du genre dans le pays.

Les échanges ont, entre autres, porté sur l'autonomisation de la femme, la participation de la femme à la vie politique, à la budgétisation du genre, la violence basée sur le genre, la participation des femmes à la promotion de la paix. « Ce cadre a permis aux différents acteurs présents de s'imprégner des besoins et difficultés de chaque partie afin d'envisager des réponses plus appropriées », a-t-elle mentionné. Elle a également rappelé que « le pilotage du Cadre de Concertation Genre (CCG) est assuré conjointement par le ministère en charge du Genre et un chef de file genre désigné par les PTF pour un mandant de deux ans.

Et Depuis sa création en 2002, le leadership des PTF a été assuré successivement par les Pays-Bas, le Canada, la Coopération suisse, l'UNFPA, l'Allemagne et la Belgique ». La Suède en tant que chef de file mobilise ainsi autour d'elle les membres afin de promouvoir l'égalité femmes /hommes par la mise en oeuvre de plan d'action. Pour l'Ambassadeur de suède au Burkina Faso et Chef de File des PTF, Maria Sargren, ce dialogue était une opportunité de grande importance pour aborder les enjeux liés au genre vu la situation sécuritaire et humanitaire difficile à laquelle est confronté le Burkina Faso. « C'est une excellente occasion d'échanger sur les questions du genre au Burkina Faso et de trouver des moyens pour davantage mieux collaborer », a-t-elle laissé entendre.

Elle a aussi fait savoir que les PTF sont engagés aux côtés du ministère en charge du Genre à travers plusieurs projets et programmes dans les domaines de la santé, de I 'éducation, de la promotion des droits et de la justice sociale, de la formation professionnelle, du développement rural.