Maroc: Hausse de 81% du résultat net de la Compagnie de transport au pays en 2023

A l'issue de l'exercice 2023, le résultat net de la Compagnie de transport au Maroc (CTM) s'est rehaussé de 81% par rapport à son niveau de l'exercice 2022, selon les indicateurs sociaux établis par la direction de cette entreprise.

Ces indicateurs ont mis en relief un résultat net de 56 millions de dirhams (MDH) contre 31 MDH en 2022. Quant au chiffre d'affaires, il est passé de 477 MDH en 2022 à 516 MDH un an plus tard, soit une progression de 8,17%. Selon la direction de CTM, au terme de l'exercice 2023, le Groupe a maintenu sa position de leader au niveau national, renforçant ainsi ses fondements financiers et sa rentabilité.

« Cette période a été marquée par la création de la filiale "ISSAL MADINA", qui assurera, en tant que Délégataire, la gestion, à titre provisoire, du service de transport public urbain de la Province de Tétouan et de la Préfecture de M'diq-Fnideq, répondant ainsi à la croissance des besoins de déplacements dans les zones urbaines du Maroc, et offrant au Groupe de nouvelles opportunités de croissance », souligne-t-elle.

La CTM a également étendu son réseau en ouvrant de nouvelles agences afin de renforcer la proximité avec ses passagers. Ces mesures ont été complétées par des investissements dans la modernisation de sa flotte d'autocars qui intègrent les dernières technologies en termes de confort et de sécurité.

Le résultat d'exploitation a fait un grand bond, passant de -1 MDH au 31 décembre 2022 à 40 MDH au 31 décembre 2023. Il en est de même de l'EBITDA qui se situe à 121 MDH contre 87 MDH en 2022 (+39,08%).

Le résultat non courant est toutefois en baisse, passant de 36 MDH en 2022 à 32 MDH un an plus tard.

Pour ce qui est de la politique de dividendes, la direction de l'entreprise est d'avis que la CTM a choisi de mettre l'accent sur la préservation de sa trésorerie en vue de l'investissement dans des projets de développement. Ce choix se traduit par un ajustement de la distribution des dividendes aux actionnaires. « Dans cette optique, le Conseil d'Administration a soumis à l'Assemblée Générale Ordinaire une proposition de distribution d'un dividende de 15 dirhams par action pour l'exercice 2023. »