Ile Maurice: Un réfrigérateur récupéré

Les limiers de la Criminal Investigation Division (CID) de Beau-Bassin ont procédé à une nouvelle arrestation après le cambriolage survenu au domicile secondaire d'une ministre. Il s'agit d'un habitant de Barkly de 27 ans. Il a été arrêté lundi pour possession d'objet volé. Il a expliqué avoir acheté le réfrigérateur retrouvé chez lui à Rs 2 000 à un des suspects. Il a comparu en cour et a retrouvé la liberté conditionnelle contre une caution de Rs 5 000.

Pour rappel, le père de la ministre a alerté la police le 11 mars après avoir constaté que plusieurs objets, dont un réfrigérateur, trois téléviseurs LCD, un lit, un matelas, six sofas, une planche à repasser, quatre tables en bois, une commode, une machine à laver, un four à microondes, deux portes en métal, six robinets, divers accessoires et câbles électriques, huit caméras de surveillance, des DVR, deux bonbonnes de gaz et un mini-réfrigérateur, d'une valeur totale de Rs 950 000, avaient été emportés. Il s'était rendu au domicile de sa fille pour aérer la maison quand il s'est rendu compte que la porte principale avait été forcée. Le père de la ministre a expliqué que le vol aurait eu lieu entre le 26 février et le 11 mars.

La police a procédé à l'arrestation de quatre suspects : Jean-Christophe Bergue, 21 ans, Ralph Damien Maurice, 28 ans, Jean Rivaldo Taré, 21 ans, et Warren Keisler, 19 ans, des sans domicile fixe. Ils ont avoué leur participation au vol et ont expliqué être allés sur les lieux à plusieurs reprises pour voler. L'enquête est menée par le sergent Ram et la CID de Beau- Bassin sous la supervision du surintendant Gérard et de l'assistant surintendant Djapermal.