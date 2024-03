Ile Maurice: Le contrat d'«E-Health» et l'hippodrome de Petit-Gamin intéressent l'opposition

Y a-t-il eu maldonne ? En tout cas, deux élus du Parti travailliste (PTr) s'intéresseront au contrat d' E-Heath octroyé par le ministère de la Santé. Farhad Aumeer voudra savoir quand le contrat a été alloué et aussi connaître la liste de soumissionnaires ayant participé à l'exercice d'appel d'offres. Il souhaitera également savoir quand le ministère a autorisé l'Accountant-General Office à verser une security office à l'United Nations Development Programme. Fabrice David demandera également la liste des soumissionnaires ayant participé au même exercice et il veut que le ministre Kailesh Jagutpal révèle le montant du contrat.

Le secrétaire général du Mouvement militant mauricien (MMM), Rajesh Bhagwan, demandera au ministre Renganaden Padayachy de préciser si le centre hippique de Petit-Gamin est opérationnel et si la Horse Racing Division a visité le site. Son collègue, Franco Quirin, en a également une sur cet hippodrome. Est-ce que la Gambling Regulatoty Authority a accordé un permis à un organisateur pour tenir des courses de chevaux à Petit-Gamin? Il demandera aussi combien des journées des courses ont été autorisées. Pour sa part, Patrice Armance, le député du Parti mauricien social démocrate (PMSD) cherchera à savoir comment les billets pour le match de football entre la sélection mauricienne et le Tchad ont été distribués. Il semblerait que les billets d'entrée aient été uniquement offerts aux privilégiés, proches du pouvoir.

Plusieurs cas d'abus d'enfants feront l'objet d'une question parlementaire. La députée Arianne Navarre-Marie adressera une question à la ministre Kalpana Koonjoo-Shah sur le nombre grandissant de cas de prostitution infantile. Pour sa part, Stéphanie Anquetil demandera à la même ministre si une fonctionnaire était au chevet de l'enfant de quatre ans abusée par un Népalais. Sur ce même dossier, Richard Duval voudra savoir si une enquête policière a été ouverte, depuis quand le suspect est au pays et s'il y a eu d'autres cas dans lesquels il serait impliqué. La fièvre de dengue est un autre sujet qui retiendra l'attention. Karen Foo Kune-Bacha questionnera le ministre de la Santé sur le nombre de personnes atteintes de la dengue de 2019 à mars 2024 et le nombre de décès. Ranjiv Woochit, lui, voudra connaître le nombre de personnes admises à l'hôpital cette année, le nombre de décès dû à la dengue et les mesures prises par le gouvernement pour enrayer la propagation.

Démolition du KFC

De son côté, Deven Nagalingum ne lâche pas prise. Il reviendra une nouvelle fois avec une question sur le lopin de terre qui avait été désigné, dans un premier temps, pour la construction d'un centre culturel tamoul. Patrick Assirvaden et Joanna Bérenger aborderont une nouvelle fois le dossier CorexSolar. Le président du PTr voudra savoir quand le dernier Power Purchase Agreement a été signé entre le board du Central Electricity Board (CEB) et la firme CorexSolar International (Mauritius) Ltd et les honoraires juridiques payés par le CEB. La députée du MMM voudra savoir si le délai accordé à cette société après la signature de l'accord est expiré et si le CEB compte rompre le contrat pour encaisser le development security.

Sur le plan financier, Aadil Ameer Meea s'intéressera au public sector debt et à la démolition du bâtiment abritant le Kentucky Fried Chicken à Port-Louis. L'autre député de Port-Louis, Osman Mohamed, adressera une question au ministre Steven Obeegadoo sur le site identifié par la New Social Living Development Ltd pour la construction des logements sociaux qui avaient été inondés lors du passage du cyclone Belal. Il aura également une question sur les avocats et les avoués du privé engagés par le commissaire de police dans les différentes affaires en cour. Le député du PMSD, Khushal Lobine, posera une question à Mahen Seeruttun sur les vols et les dommages auxquels les agriculteurs font face ces derniers temps. Il aura une autre question sur le Police and Criminal Justice Bill.

Au PTr, Ehsan Juman reviendra sur l'incident impliquant le ministre Anjiv Ramdhany et l'un de ses agents le 10 février. Il aura également une question après que des membres de Linion Moris ont été malmenés par des proches du Mouvement socialiste militant à Rivière-du-Rempart. Nando Bodha, élu du Rassemblement Mauricien et représentant de Linion Moris, a déposé une question sur la quantité des cigarettes importées depuis janvier 2023, leur pays d'origine et le montant des taxes récoltées sur les cigarettes. Michael Sik Yuen aura une question sur un problème de drains au morcellement Ramalingum à Curepipe.