Afrique: L'ambassadeur éthiopien au Zimbabwe Rashid Mohammed est accrédité auprès du COMESA.

<strong>Addis Abeba, le — L'ambassadeur éthiopien au Zimbabwe, Rashid Mohammed, a été accrédité en tant que représentant permanent auprès du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA).

Lors de la cérémonie d'accréditation, la secrétaire générale du COMESA, Chileshe Kapwepwe, a exhorté le représentant permanent nouvellement accrédité de l'Éthiopie auprès de l'organisation à aider à accélérer la ratification par son pays de l'accord de libre-échange du COMESA.

L'ambassadeur Mohammed a exprimé l'appréciation de l'Éthiopie pour son adhésion au COMESA et a reconnu le rôle central de l'organisation dans la promotion de l'intégration régionale, du développement économique et de la coopération entre ses États membres.

L'ambassadeur s'est engagé à renforcer le partenariat entre l'Éthiopie et le COMESA et à contribuer de manière constructive à ses activités pour faire progresser les objectifs du bloc régional, selon le secrétariat du COMESA.

La secrétaire générale du COMESA, Chileshe Kapwepwe, a pour sa part reconnu les progrès de l'Éthiopie dans le processus de ratification, qui lui permettra de participer à la zone de libre-échange du COMESA, qui compte désormais 16 des 21 États membres.

Kapwepwe a en outre déclaré : « Le COMESA a fourni un soutien technique pour faciliter la mise en oeuvre du Plan d'action visant à accélérer l'adhésion de l'Éthiopie à la ZLE du COMESA. »

Elle a présenté plusieurs projets soutenus par le COMESA en Éthiopie, notamment un financement de 5,6 millions d'euros signé en 2021 pour renforcer la coordination de la gestion des frontières et des programmes de facilitation du commerce et du transport aux frontières de Moyale et de Galafi, reliant l'Éthiopie au Kenya et à Djibouti, respectivement.

Dans le secteur de l'agriculture et de l'industrie, le secrétaire général a cité le programme de priorisation des investissements sanitaires et phytosanitaires pour l'accès au marché (PIMA), dans lequel des experts éthiopiens ont reçu une formation pour assurer la durabilité et l'institutionnalisation de ce cadre.

En outre, des équipements ont été financés pour les instituts nationaux de métrologie et les organisations de métrologie légale éthiopiens, soutenant ainsi l'élaboration d'un cadre législatif de métrologie légale pour l'Éthiopie, conformément aux exigences de l'Organisation internationale de métrologie légale et de l'Organisation mondiale du commerce.

Avec le soutien de la Banque africaine de développement, le COMESA a formé des entreprises pharmaceutiques en Éthiopie, telles qu'Africure Pharmaceuticals Limited et Kilitch Estro Biotech Limited, pour garantir que les produits pharmaceutiques répondent systématiquement aux exigences de sécurité et de qualité requises par l'autorité de réglementation.