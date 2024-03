Afrique: Geste de générosité - La dynamique Bamendjou au chevet des centres de santé intégré

Ce groupe d'élite basé à Douala et conduit par son président, Thomas Sowe Mbouopda, a procédé à la remise du matériel médical à certaines formations sanitaires le samedi 23 mars 2024 à la salle des fêtes de la commune de la localité.

Awa, infirmière et responsable du centre de santé intégré de Toumi à Bamendjou, pousse un ouf de soulagement en cette fin d'après-midi du samedi 23 mars 2024.

Comme ses homologues des centres de santé de Baboum, Badjuba, Batounta, Bakang, Baltsit, Batchoum, elle a effectué le déplacement pour la salle des fêtes-encore en chantier- de la mairie de Bamendjou pour recevoir du matériel de santé destiné aux formations sanitaires basées dans certains quartiers du groupement Bamendjou. Il s'agit, entre autres, des lits, boites de petite chirurgie, table d'accouchement, lits d'hospitalisation, fauteuil roulant avec à uriner, pèse-bébés, balance pour personne, boites à solution salée, glucomètre, centrifugeur.

Avec un centrifugeur, cette manipulation est instantanée

Du matériel qui, selon le chef de bureau du district de santé de Bamendjou, représentant du chef de cette unité, tombe à point nommer. Il poursuit en soulignant que les bienfaiteurs de la Dynamique Bamendjou(Dyba) de Douala ont réagi en adéquation avec les besoins des populations. « Avant, il fallait prélever le sang des patients, mettre dans un tube, exposer et attendre pour que le plasma se décanté. Ca prenait du temps. Maintenant, avec un centrifugeur, cette manipulation est instantanée. Et avoir des résultats des examens à temps peut permettre de sauver des vies », explique-t-il. M.Kpoumie, sous-prefet de l'arrondissement dé Bamendjou, s'est réjouis de la présence des membres de la Dyba et du projet de modernisation, d'adaptation des centres de santé intégrés du groupement éponyme . Pour lui, ce double défi est à la hauteur des ambitions du maire de la commune de Bamendjou, Xavier Takam.

Celui de la prise en charge efficace, avec la construction de plateaux techniques modernes, facilement accessibles pour la population, à l'interface entre la ville et l'hôpital.Il s'agit ainsi de moderniser les modalités de prise en charge des patients. Ce sont des services de prévention, de dépistage et de santé publique à destination des patients les plus précaires.

Face aux nombreux défis liés à la chronicisation des maladies, au vieillissement de la population, aux inégalités sociales et territoriales de santé, aux aspirations des usagers à une prise en charge globale et personnalisée, la coopération ville - hôpital est au coeur des enjeux de modernisation des centres de santé de Bamendjou par la Dyba sous la conduite de Thomas Sowe Mbouopda. L' ambition de l'autorité municipal incarnée par Xavier Takam, maire de la commune de Bamendjou, est de placer les patientes les patients au coeur de toutes nos préoccupations pour construire un parcours de santé simplifié, facilité et coordonné entre les patients, le personnel soignants et les élites intérieures et extérieures..

Favoriser leur implication pour le développement de la localité

Le président de la Dyba, Sowe Mbouopda, justifie cet élan de générosité de son association en soulignant que la qualité du partenariat est au coeur de tous les défis qui interpellent les membres de cette association basées à Douala. Pour lui, assurer la santé des populations, c'est favoriser leur implication pour le développement de la localité. Une position que partage, Maffo Feuk Ngouong Jeanne Kengne, membre de la Dyba et présidente de la communauté Bamendjou du Wouri.

Le dialogue, la concertation avec les responsables des centres de santé intégrés de Bamendjou sont tout autant essentiels. Et le patron de l'arrondissement de Bamendjou de saluer la présence des membres de la Dyba comme un signe de plus dans l'optique de l'amélioration de la qualité des relations entre le Ministère de la Santé, les collectivités locales et les communautés. Pour M. Kpoumie, il est question de se réjouir et de constater que « nous sommes capables de porter ensemble des sujets très concrets liés au contexte sanitaire actuel de Bamendjou, mais également des projets d'envergure... »