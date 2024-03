Seychelles: Gestion des déchets - L'ONU lance un Challenge Fund pour les entreprises de l'économie circulaire aux Seychelles

Les entrepreneurs souhaitant rejoindre la chaîne de valeur de la gestion des déchets aux Seychelles peuvent désormais demander une subvention dans le cadre du Challenge Fund, un programme de financement développé par le Fonds commun pour les objectifs de développement durable lancé jeudi.

Lors de son discours durant de la cérémonie de lancement, la coordinatrice résidente des Nations Unies pour les Seychelles et Maurice, Lisa Simrique Singh, a déclaré : « Le Challenge Fund vise à soutenir les entreprises qui s'efforcent de rediriger le volume de déchets mis en décharge en optant pour la réutilisation, le recyclage ou la réduction du gaspillage. En promouvant ces 3R, le Fonds contribuera non seulement à créer de nouveaux emplois pour les femmes, les jeunes et les handicapés, mais réduira également la dépendance des Seychelles à l'égard des importations.

Le Challenge Fund, d'une valeur de 150 000 $, sera divisé en cinq petites subventions de 5 000 $ et six grandes subventions de 15 000 $ à 20 000 $. Les candidats peuvent trouver plus d'informations sur http://www.mofbe.gov.sc/blue-economy

La sélection comprendra plusieurs éléments et critères. Mme. Singh a précisé que "les candidats dont les projets sont présélectionnés pour le Challenge Fund recevront une formation de la CEA et de l'UNFPA lors d'un camp d'entraînement pour leur permettre d'améliorer leur argumentaire commercial pour le tour final du Challenge Fund, ou auprès d'autres partenaires financiers potentiels".

Ce fonds fait partie d'un projet plus vaste visant à promouvoir une économie circulaire pour la gestion des déchets aux Seychelles.

En avril 2022, un projet de deux ans intitulé « Contribuer à l'établissement d'un environnement propice à la promotion d'une économie verte et bleue durable à Maurice et aux Seychelles » a été récompensé par le Fonds commun des Nations Unies pour les ODD pour faire avancer le programme d'économie verte et bleue du pays.

Aux Seychelles, l'accent est mis sur la gestion des déchets solides conformément aux priorités du gouvernement, ce qui pose un défi de taille.

Le pays génère en moyenne 80 000 tonnes de déchets par an, et la première décharge devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 2025. Face au problème de la rareté des terres, le pays devra adopter un système de gestion durable des déchets solides.

Pour résoudre ce problème, le Fonds aidera le gouvernement à promouvoir une économie circulaire afin de réduire la quantité de déchets mis en décharge ainsi qu'une stratégie de financement et à renforcer le partenariat entre les secteurs public et privé.

Le projet est mis en oeuvre par le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA), l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Fond des Nations Unies pour la population (FNUAP).

Lors du lancement, un atelier de validation a également eu lieu au cours duquel de nombreuses parties prenantes de différents secteurs ont discuté de la feuille de route et du plan d'action des Seychelles pour l'économie circulaire.

Mme. Singh a décrit le Challenge Fund comme un catalyseur de l'innovation dans ce domaine, qui contribuera à sensibiliser la population et les communautés à ce concept de circularité grâce à l'attribution de subventions aux moyennes et petites entreprises.

« Il est évident que notre approche actuelle de production et de consommation « prendre, fabriquer, jeter » n'est pas durable. Cette approche inefficace pousse notre planète au bord du gouffre, alimentant la crise climatique et épuisant les ressources dont nous avons besoin pour soutenir des communautés plus équitables et plus prospères à l'avenir. Relever ces défis nécessitera une transition transformationnelle vers une économie circulaire - un système qui place la durabilité au coeur et où les déchets deviennent des intrants", a-t-il ajouté.

« Par exemple, la transition vers l'économie circulaire peut contribuer à réduire les émissions mondiales de CO2 de plus de 80 % d'ici 2060 et le volume annuel de plastiques rejetés dans les océans de plus de 80 %. De plus, l'économie circulaire peut être un moteur de croissance économique avec le potentiel de créer 7 à 8 millions de nouveaux emplois dans le monde. En fin de compte, cela renforcerait la résilience, en réduisant la dépendance à l'égard des importations stratégiques et en améliorant l'autosuffisance", a déclaré Mme. Singh.

Le ministre seychellois de l'économie bleue et de la pêche, Jean-François Ferrari, a souligné l'importance de rester sur la bonne voie.

« Alors que nous nous réunissons ici aujourd'hui, ne perdons pas de vue notre objectif ultime : créer une économie circulaire qui favorise la durabilité et l'inclusion. Grâce au développement des micro, petites et moyennes entreprises, nous visons à responsabiliser nos communautés et à stimuler une croissance économique qui ne laisse personne derrière", a-t-il déclaré.