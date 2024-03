Cote d'Ivoire: Filière manioc - La Chambre de commerce et d'industrie soutient des femmes de Didiévi

La 3e édition de la journée des femmes leaders de la chaîne de valeur de la filière manioc s'est tenue, le samedi 23 mars 2024, à Kongobo, village situé dans la sous-préfecture de Boli, dans le département de Didiévi, rapporte une note du service de communication.

Placée sous le patronage du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, Touré Faman, et sous le parrainage de Patricia Ahoussou-Kouadio, cette cérémonie a été l'occasion de présenter les actions mises en oeuvre au sein de la coopérative « Didiévi développement », dans le cadre de la promotion de l'autonomisation financière des femmes productrices du département et de la région du Bélier.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Touré Faman, s'est félicité de cette activité qui met en valeur les potentialités de la région. Il a surtout rappelé que son institution a pour mission de soutenir les entreprises afin de les emmener à atteindre leurs objectifs de production, de commercialisation et de transformation. C'est pourquoi il a pris l'engagement d'accompagner cette coopérative étant donné que l'objectif majeur de l'institution consulaire pour la mandature 2023-2029, est de promouvoir le développement des entreprises en région. « Tous les moyens seront à la disposition de la présidente de Didievi développement afin d'aider les femmes de la filière à produire davantage et à transformer leur manioc », a promis Touré Faman

La marraine de la cérémonie, Patricia Ahoussou-Kouadio, a pour sa part exhorté les femmes de Didiévi à s'engager davantage dans la production du manioc afin de satisfaire la consommation locale, assurer leur autonomisation financière et promouvoir le développement industriel.

La présidente de Didiévi Développement, Denise Kouakou, a indiqué que la filière manioc constitue une chance pour leur développement. « Si notre patrimoine gastronomique est si riche, avec son "attiéké" internationalement reconnu, sa poudre de cossettes de manioc et autres dérivés du manioc, nous le devons largement au travail de nos braves agricultrices de manioc », s'est félicitée.

Selon elle, la coopérative Didievi développement a bénéficié de la construction de six centres de groupage dans le département de Didiévi dans le cadre du projet 2PAI-Bélier (projet de pôle agro-industriel dans le Belier). « Pour accompagner nos braves femmes transformatrices, nous avons reçu des broyeuses et des presses dans le cadre du programme d'appui à la promotion de la petite agro-industrie de la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'ivoire », a rappelé Denise Kouakou, soulignant que l'objectif de sa coopérative est d'atteindre une livraison de 1000 tonnes de tubercules de manioc par mois.