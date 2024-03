Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Mars 2024

Sénégal : Election présidentielle – La Cédéao et Ue saluent le bon déroulement

Les missions d'observation déployées au Sénégal par la Communauté des Etats ouest-africains et l'Union européenne ont salué mardi à Dakar, le bon déroulement de la présidentielle remportée dimanche par l'opposant antisystème Bassirou Diomaye Faye après trois années d'agitation. « Le scrutin s'est généralement déroulé sans heurts et dans une atmosphère largement pacifique », a déclaré Ibrahim Gambari, chef de la mission de la Cédéao lors d'une conférence de presse à Dakar. La cheffe de la mission de l'UE Malin Björk a évoqué « une élection bien organisée et ouverte qui a montré la solidité des institutions démocratiques sénégalaises », lors d'une rencontre distincte avec la presse. « Dans l'ensemble, le scrutin a été bien organisé. Les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée », a-t-elle dit. (Source : aniamey.com)

Niger : Entretien téléphonique Poutine-Tiani - solidarité et sécurité régionale au cœur des discussions

Lors d'un entretien téléphonique, le chef d'État du Niger a exprimé « ses sentiments de solidarité avec le peuple russe et ses profondes condoléances » pour les victimes de l'attentat perpétré au Crocus City Hall.Au-delà de cette discussion, les deux dirigeants ont abordé l'agenda bilatéral, exprimant leur intention de renforcer le dialogue politique et de développer une coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines. L'échange a également porté sur la situation dans la région saharo-sahélienne, mettant l'accent sur la coordination des actions pour garantir la sécurité et lutter contre le terrorisme. (Source : aniamey.com)

Gabon : Enseignement supérieur - Début des travaux de construction de l’Université de

Les travaux de construction de l'Université de Mouila ont enfin commencé le 25 mars dernier, 17 ans après son annonce initiale. Ce projet, intégré au Plan national de développement de la Transition du Comité pour la transition et la restauration des institutions (Ctri), a été relancé lors d'une cérémonie marquée par la présence de nombreuses personnalités, dont les ministres de l'Enseignement supérieur, le Pr Hervé Ndoume Essingone, des Travaux publics.Ce projet, longtemps attendu dans la province de la Ngounié, avait été initialement annoncé en 2007 mais avait été mis de côté sous le régime précédent. Sous la présidence de la Transition du général Brice Clotaire Oligui Nguema, le projet a été relancé, marquant un tournant majeur pour le développement de l'enseignement supérieur dans la région. Les trois nouvelles universités, dont celle de Mouila, devraient permettre d'augmenter les capacités d'accueil des étudiants d'au moins 10 000 places. (Source : alibreville.com)

Togo : changement constitutionnel - Bras de fer commence entre l’opposition et le régime

La tension politique monte au Togo où une conférence de presse organisée par les partis d’opposition et des groupes de la société civile a été interrompue par les gendarmes mercredi matin, moins de 48 heures après l’adoption d’une nouvelle constitution. Lundi soir, l’Assemblée nationale, dominée par l’Union pour la République (Unir), le parti au pouvoir, a validé le nouveau texte instaurant un régime parlementaire au Togo, et non plus présidentiel. Les partis d’opposition et des groupes de la société civile avaient convoqué une conférence de presse mercredi matin car ils craignent que ce nouveau changement constitutionnel ne laisse la voie libre à la prolongation du président Faure Gnassingbé au pouvoir. (Source : Afp)

Bénin : Visite à l’Empereur de Nikki - Boni Yayi dénonce le nouveau code électoral

L’ancien président Boni Yayi s’est rendu ce mercredi 27 mars 2024 à la Cour impériale de Nikki sur invitation de l’Empereur Sero Torou Touko Sari. Accompagné de députés et de responsables des circonscriptions et communes du parti Les Démocrates, il a eu un tête-à-tête avec l’Empereur pour discuter des questions d’intérêt national, notamment la paix, la sécurité et les problèmes sociaux. Boni Yayi a exprimé ses préoccupations concernant le nouveau code électoral. « Devant la délégation de la Fopa, l’ancien président de la République a clairement signifié que le Bénin ne peut pas aller aux élections générales de 2026 avec ce code électoral qui porte en lui de l’explosif. », a déclaré Bénin Tv. Il a par ailleurs sollicité le soutien des têtes couronnées pour préserver la paix dans le pays avant les élections générales de 2026.(Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Direction générale de l’Unesco - Le candidat égyptien Khaled EL-ENANY sollicite le soutien du Burkina

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience ce jeudi après-midi, Khaled EL-ENANY, ancien ministre en charge du Tourisme de la République arabe d’Egypte et candidat au poste de directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco).L’ancien ministre égyptien a indiqué être actuellement dans une tournée africaine pour rencontrer les autorités des différents pays en vue d’échanger avec eux sur son programme électoral.« Je viens d’arriver au Burkina et j’ai eu l’honneur d’être reçu par son Excellence le Président de la Transition. Je lui ai présenté ma candidature, partagé avec lui les grandes lignes de ma vision électorale et demandé à son Excellence de soutenir ma candidature en tant que candidat africain », a indiqué Khaled EL-ENANY à sa sortie d’audience. L’élection du nouveau directeur général de l’Unesco aura lieu en 2025.( Source :aouga.com)

Nigeria : Terrorisme- Libération de 137 élèves après un enlèvement de masse

Au Nigeria, l'armée a annoncé, au matin de ce dimanche 24 mars, la libération de 137 jeunes victimes d'un rapt de masse dans le centre-nord du pays. Ces élèves avaient été enlevés il y a deux semaines et demie dans leur établissement scolaire. L'enlèvement avait eu lieu le 7 mars lorsque des hommes armés avaient attaqué l'école de Kuriga, une petite ville située dans l'État de Kaduna, dans le centre-nord du pays. Les premiers bilans avaient fait état de près de 300 élèves enlevés, avant d'être, au fur et à mesure, revus à la baisse avec le retour de ceux qui avaient eu le temps de fuir et de se cacher. Selon le porte-parole de l'armée, c'est bien l'ensemble des captifs qui a pu être secouru, soit 137 otages, filles et garçons confondus, âgés de 8 à 15 ans, tous sains et saufs selon lui. Les élèves ont été retrouvés dans l'État voisin de Zamfara et vont être ramenés à Kaduna où le gouverneur a salué un « jour de joie ». (Source : Rfi)

Cote d’Ivoire : Cantines scolaires - L'Anader apporte son appui aux communautés rurales pour leur pérennisation

L'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader) a réaffirmé sa volonté d’aider les communautés rurales à jouer leur partition dans le processus d'appropriation des cantines scolaires en Côte d’Ivoire, le 27 mars 2024, à l'ouverture d'une réunion de présentation du bilan des activités dans les projets cantines scolaires, au siège de ladite institution, au Plateau.« Nous avons travaillé dans le cadre de notre plan stratégique de développement 2019-2034 avec plus de 300 cantines (en dehors des programmes spécifiques). Notre engagement répond aussi à l'ambition du gouvernement ivoirien de fournir 80 jours de repas (contre 26 jours actuellement) et nourrir 60% des effectifs à l'horizon 2030 », a déclaré la directrice générale adjointe de l' Anader, Nicole Aphing-Kouassi, à l'ouverture des travaux le mercredi 27 mars 2024 et qui prennent fin le 1er avril prochain. Selon elle, la pérennisation vise l'autonomisation de gestion des cantines par les populations mobilisées autour des cantines scolaires tout en assurant les charges financières liées aux cantines scolaires. « L'Anader a été sollicitée depuis plus de dix ans pour apporter un appui technique aux groupements agricoles de femmes à la promotion de vivres et à l'approvisionnement des cantines scolaires », a ajouté Mme Aphing-Kouassi. ( Source :fratmat.info)