Afrique: JO et JP2024 - L'accompagnement des sportifs, une des priorités du président de la République

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Abderrahmane Hammad, a affirmé, jeudi à Alger, que l'accompagnement des sportifs d'élite était "une des priorités du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune" pour garantir leur succès dans différents événements sportifs comme les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Dans un entretien accordé à l'APS, le ministre a précisé que "le soutien aux sportifs d'élite, y compris ceux aux besoins spécifiques, a commencé immédiatement après la clôture des Jeux méditerranéens de 2022, organisés à Oran, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ayant donné des instructions fermes à l'effet de prendre en charge efficacement les sportifs d'élite afin de leur permettre de bien se préparer aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, des instructions réaffirmées lors du dernier Conseil des ministres".

Après avoir félicité les 32 athlètes algériens qualifiés jusqu'à présent pour le rendez-vous olympique, le ministre a affirmé que "tous les moyens ont été mis à la disposition des fédérations sportives depuis 2022, à travers les stages organisés dans le pays et à l'étranger et le soutien financier accordé aux athlètes afin de leur permettre de participer à un maximum de compétitions internationales et de récolter ainsi le plus de points possibles pour se qualifier aux JO de Paris".

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a, dans ce sillage, mis en avant le rôle du Comité olympique et sportif algérien (COA) dans l'accompagnement des sportifs d'élite dans leur parcours de qualification et dans la préparation logistique de ce rendez-vous sportif majeur, auquel "l'Etat algérien a accordé un intérêt particulier et apporté un soutien au plus haut niveau", a-t-il dit.

Faisant état de "la synergie existant entre le ministère et le COA", il a indiqué que ce dernier oeuvrait également à "décrocher des bourses olympiques pour les sportifs algériens, dans le cadre du programme de solidarité olympique du Comité international olympique (CIO)".

Et de faire observer que "le parcours de qualification se poursuivant jusqu'au mois de juin prochain, nous avons encore des chances de nous qualifier dans le judo, la natation et l'athlétisme".

Concernant les sportifs aux besoins spécifiques, M. Hammad a souligné que "cette catégorie a toujours obtenu des résultats aux niveaux régional et international, et nous avons une confiance totale dans nos athlètes, qui ont déjà hissé le drapeau national lors de grands événements internationaux".

S'agissant des ambitions de l'Algérie aux Jeux olympiques de Paris 2024, le ministre a dit que "les médailles olympiques sont le rêve de tout sportif d'élite et l'Algérie fonde de grands espoirs sur des disciplines comme la boxe, notamment féminine, la gymnastique et l'athlétisme pour obtenir des médailles". "Il nous appartient de nous tenir prêts et de rester mobilisés pour concrétiser ces ambitions lors des JO", a-t-il ajouté.

Lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche dernier, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait assuré que "l'Etat est prêt à mettre à la disposition de l'élite nationale, toutes disciplines confondues, tous les moyens pour sa participation aux Jeux olympiques 2024, y compris la prise en charge des stages à l'étranger".

Le président de la République avait affirmé que "dans la prise en charge de notre élite nationale, aucune distinction n'est faite entre les élites participant aux Jeux olympiques et paralympiques, appelées à hisser le drapeau national dans les événements sportifs internationaux".