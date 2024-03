Algérie: Mouloudji inaugure plusieurs structures de son secteur à Bouira

BOUIRA — Plusieurs structures relevant du secteur de la culture ont été inaugurées jeudi à Bouira par la ministre de la Culture et des arts, Soraya Mouloudji, qui a effectué une visite de travail et d'inspection dans cette wilaya.

Au cours de sa visite, la ministre a inauguré le théâtre de verdure M'Cheddou Salah de la ville de Bouira, une structure de 3.500 places réalisée et achevée depuis 2018 pour un montant de plus de 431 millions de dinars, selon la fiche technique du projet.

Toujours au chef-lieu de wilaya, Mme Mouloudji a inauguré une annexe régionale de l'Ecole nationale des beaux-arts, réalisée et équipée depuis octobre 2023 pour une enveloppe de plus de 400 millions de dinars.

Doté de 300 places pédagogiques, l'établissement dispose d'un internat de 50 places, d'un restaurant et d'une bibliothèque de plus de 100 places.

Dans la commune d'Ain Bessam, Mme Mouloudji a ouvert une bibliothèque urbaine supérieure d'une capacité de 600 places, réalisée pour un montant de plus de 431 millions de dinars et dont les travaux ont été achevés fin mars 2023.

L'édifice est composé de plusieurs salles et amphithéâtre ainsi que de salles d'atelier et de lecture individuelles et collectives. Elle dispose également d'une salle informatique ainsi que d'un cybercafé.

La ministre a aussi mis en service le théâtre de verdure de la ville de Sour El Ghouzlane qui a bénéficié d'une opération de rénovation pour un montant de plus de 21 millions de dinars, alors qu'à M'Chedallah, elle a inauguré la salle de cinéma Salah Boukrif, ayant connu des travaux de réfection.

Au titre des opérations visant la préservation du patrimoine, elle a inspecté les travaux de réhabilitation, pour un montant global de 263 millions de dinars, de la muraille et des portes Bab Dzair, Bab Sétif, et Bab Bousaâda, de l'ancienne ville de Sour El Ghouzlane, construite entre 1846 et 1862 sur les ruines de l'antique "Auzia", selon un aperçu historique de la ville présenté à la ministre.

Sur place, Mme Mouloudji a expliqué que les travaux de réhabilitation des portes d'Alger et de Bousaâda sont achevés. Pour le reste, "la cadence des travaux est très bonne" a-t-elle estimé, ce qui permettra, selon elle, de "réceptionner la porte de Sétif à la mi-avril prochain".

Elle s'est aussi entretenue avec les responsables locaux sur le projet de réhabilitation de l'ancienne mosquée El Atik de la ville de Sour El Ghouzlane (cité Hamidou) inscrit en étude en 2023. Construite en 1753, cette mosquée est un édifice religieux datant de l'époque ottomane qui est inscrite sur la liste du patrimoine historique de l'époque.

A El Hakimia (Sud-ouest de Bouira), la ministre a inauguré le mausolée romain qui a connu en avril 2023 des travaux de réhabilitation ayant coûté un montant de 61 millions de dinars.

Mme Mouloudji a également visité la vieille Mosquée de la ville de M'Chedallah, qui connait des travaux de réhabilitation dont le taux d'avancement est estimé à 60%, selon la ministre.