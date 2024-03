Algérie: USTHB/Sonatrach - Signature d'un accord de coopération pour développer la recherche sur le gaz

ALGER — L'Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB) a signé, jeudi à Alger, un accord de coopération avec la Direction centrale Recherche et développement (R&D) de Sonatrach, visant à renforcer les échanges scientifiques et pédagogiques entre les deux institutions, notamment dans le domaine de la recherche sur le gaz et son développement.

Cet accord a été signé par le recteur de l'USTHB, le Pr. Djamal-Eddine Akretche, et le directeur central Recherche et développement (R&D) à Sonatrach, Mustapha Mohamed Benamara, au siège de l'Université, en présence de cadres des deux institutions, dans le cadre de l'accord-cadre signé entre les deux parties en 2021, pour le renforcement de la coopération.

Cette coopération vise à renforcer la recherche sur le gaz, notamment pour trouver des solutions à ce qu'on appelle "la poudre noire" dans le gaz, un problème auquel "les compagnies pétrolières sont confrontées dans la production et le transport de gaz par pipeline et conteneurs, et qui concerne également le citoyen avec son véhicule personnel", selon les explications fournies par le chercheur à "R&D" de Sonatrach, Khaled Kadi.

A cette occasion, M. Benamara a indiqué que cet accord intervenait dans le cadre du programme de recherche appliqué actuellement par Sonatrach dans tous les domaines, et vise à " consolider la coopération commune entre les experts des deux institutions, pour élaborer un programme de recherche permettant de trouver des solutions pour se débarrasser de "+la poudre noire", ce qui constitue une nouvelle méthode de traitement du gaz rendant possible l'exportation de la quantité nécessaire de ce produit à l'étranger".

%

De son côté, le recteur de l'université a estimé que cet accord "intervenait dans le cadre de la nouvelle vision de l'université qui tend à s'ouvrir sur l'environnement économique, notamment avec le groupe Sonatrach pionnier en matière de développement".

Cette coopération permettra au laboratoire "Mécanique des fluides" qui relève de la Faculté de physique de l'université d'apporter ses contributions à la résolution du problème mondial de la poudre noire et d'assister les étudiants de l'université, notamment les doctorants, dans la création de start-up et de micro-entreprises".