Maroc: Le projet de loi relatif à la préservation du patrimoine culturel, naturel et géologique vise à accompagner le développement sociétal et institutionnel du Royaume (Bensaid)

Rabat — Le projet de loi relatif à la préservation du patrimoine culturel, naturel et géologique vise à accompagner le développement sociétal et institutionnel du Royaume, conformément aux dispositions de la Constitution de 2011, a souligné, jeudi, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

Lors d'un exposé portant sur les développements relatifs à ce projet devant le Conseil de gouvernement, M. Bensaid a relevé que cette réforme juridique concerne la préservation du patrimoine national, à travers le renforcement de son cadre juridique et sa compatibilité avec les normes internationales ratifiées par le Maroc, a indiqué le ministre chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue de la réunion du Conseil.

Ladite réforme vise également à mettre à niveau le patrimoine culturel national, pour qu'il soit un facteur et un moteur de création de richesse et d'emploi et à assurer un financement national en recourant aux partenariats entre les secteurs public et privé, notamment en ce qui concerne les industries culturelles et créatives et les recherches archéologiques.

Abordant le contexte d'élaboration de ce projet, M. Bensaid a souligné que ce dernier intervient suite à d'importantes découvertes archéologiques récentes au Maroc, plaçant le Royaume sur la carte mondiale de l'archéologie et de la géologie, ce qui requiert la nécessité de préserver le patrimoine matériel et immatériel, de le numériser et de lutter contre le trafic illicite des biens culturels, tout en veillant à mettre en valeur la richesse et l'authenticité du patrimoine national et à consolider son arsenal juridique.