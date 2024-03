Afrique: Ligue des champions CAF - En quarts, Mazembe, Asec, et Malmelodi auront Al Ahly dans le viseur

Les quarts de finale aller de la Ligue des champions africaine se jouent ce vendredi 29 et samedi 30 mars. Le petit poucet tanzanien, Simba SC, défie le géant égyptien Al Ahly. Au même moment, Mazembe, l'Asec, et Malmelodi devront tenir leur rang avant de rêver à la succession d'Al Ahly.

Des quarts de finale avec un tableau inédit ! Pour une fois, ce n'est ni l'Égypte, ni la Tunisie, encore moins le Maroc ou l'Afrique du Sud qui compte le plus de représentants dans le grand huit africain. C'est la surprenante Tanzanie qui a réussi l'exploit de placer deux de ses clubs, Simba et Young Africans, parmi les huit équipes en quarts. Signe, une nouvelle fois, de la progression des clubs tanzaniens en Afrique, déjà matérialisée la saison dernière par le quart de finale de Simba en Ligue des champions et la finale de Youngs Africans en Coupe de la Confédération.

Pour autant, les deux clubs vont devoir passer par l'exploit pour espérer poursuivre l'aventure. Simba s'attaque ainsi à une montagne : le club égyptien d'Al Ahly, tenant du titre, recordman des victoires en C1 en Afrique, et six fois finaliste lors des sept dernières éditions. Invaincu depuis le début de la compétition, Al ahly reste logiquement favori devant le club de Dar es Salam qui avait réussi l'exploit de battre le Wydad Casablanca (2-0) en phase de poules.

Mamelodi, le «vrai» favori ?

Pour Young Africans, la tâche s'annonce également compliquée face à Mamelodi Sundowns. Yanga, qui a fini derrière Al Ahly en phase de groupes, s'attaque peut-être au vrai favori de la compétition. Même s'il a perdu une rencontre en poule devant le TP Mazembe (0-1), le club du président de la CAF Patrice Motsepe arrive en quarts, escorté par son titre de champion de la première Ligue Africaine et surtout portée par des piliers qui constituent la colonne vertébrale aujourd'hui l'équipe nationale d'Afrique du Sud.

Le choc de ces quarts de finale sera l'affiche Espérance Tunis-Asec Mimosas. Les Tunisiens, vainqueurs du trophée en 2018 et 2019, ont plus arpenté le haut sommet de la Ligue des champions ces dernières années. Mais l'Asec d'Abidjan semble avoir retrouvé une belle génération capable d'aller au bout comme celle de 1998, vainqueur de la Ligue des champions. Les jeunes de Mimosas ont fini premiers d'une poule où logeait le Wydad Casablanca, et nul doute que la victoire de la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN sera de nature à leur donner des idées pour la suite.

Enfin, le TP Mazembe, qui retrouve le gratin des clubs africains, peut également caresser le rêve de succéder à Al Ahly. Les Congolais ont retrouvé leur entraîneur emblématique, Lamine Ndiaye qui les avait conduits en finale de la Coupe du monde des clubs (2010). Le retour des Corbeaux en quarts de finale de la Ligue des champions porte le sceau du technicien sénégalais qui devra passer l'obstacle de Petro Atletico de Luanda qui compte sur ses cinq éléments qui avaient pris part à la dernière CAN avec la sélection angolaise.

Les matches retour auront lieu les 05 et 06 avril.

Le programme des quarts de finale (Heure en TU)

Vendredi 29 mars

18H : Simba SC (Tanzanie) - Al Ahly (Égypte)

Samedi 30 mars

13H : TP Mazembe (RD Congo) - Atletico Petroleos (Angola)

18H : Young Africans (Tanzanie) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

21H : Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) - ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire)