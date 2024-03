Afrique: Diplomatie - La Mauritanie s'implique dans la résolution de la crise sécuritaire à l'Est de la RDC

Après Lomé, la capitale togolaise, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu à Nouakchott en Mauritanie pour une visite de travail de quarante-huit heures.

À sa descente d'avion, Félix Tshisekedi a été accueilli par son homologue, Mohammed Ould Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine (UA). Les deux chefs d'Etat ont eu, dans la soirée, un entretien d'une heure suivi d'une séance de travail élargie à leurs délégations respectives. Ils ont parlé de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) et de la coopération bilatérale multisectorielle entre les deux pays.

Félix Tshisekedi et Mohammed Ould Ghazouani entendent ainsi redynamiser les relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce, de la pêche et de l'éducation. Concernant l'insécurité à l'Est du Congo, le président mauritanien a promis son soutien diplomatique constant aux processus de paix de Luanda et de Nairobi pour restaurer la paix et la sécurité dans cette partie du pays.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, ainsi que le haut représentant du chef de l'État, Serge Tshibangu, ont pris part à cette rencontre. Il sied de signaler que cette visite d'amitié et de travail du président Tshisekedi en Mauritanie est la première depuis son avènement au pouvoir. Il est le deuxième président de la RDC à fouler le sol mauritanien après le maréchal Mobutu en 1973.