Congo-Brazzaville: Mémorial Pierre-Savorgnan de Brazza - Le président du Sénat français édifié sur l'épopée de l'explorateur de Brazzaville

En séjour de travail en République du Congo sur invitation du président du Sénat congolais, Pierre Ngolo, le président du Sénat français, Gérard Larcher, a visité le mémorial Pierre- Savorgnan-de Brazza, le 28 mars. La deuxième personnalité française a été édifiée sur l'histoire de l'explorateur de Brazzaville, Pierre Savorgnan de Brazza, dont la ville capitale porte son nom.

La visite de travail de Gérard Larcher en République du Congo s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et la relation d'amitié entre la France et le Congo. Profitant de son séjour de travail dans l'ancienne capitale de la France libre (1944), le président du Sénat français a visité le mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza, haut lieu d'histoire du Congo et de la France par le biais de son explorateur dont la ville de Brazzaville et le mémorial portent son nom.

Accueilli à son arrivée par la directrice de cette institution culturelle, Bélinda Ayessa, le président du Sénat français et l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, ont marché sur les traces de l'explorateur franco-italien à travers une visite guidée qui a débuté par les sépultures de Pierre Savorgnan de Brazza, de sa femme ainsi que de ses quatre enfants ; du bas-relief ; du rez-de-chaussée pour découvrir un échantillon des compagnons de Pierre Savorgnan de Brazza ; de la case Makoko ; puis d'une fresque de l'école de peinture de Poto-Poto de 15 mètres, retraçant les différentes étapes de l'exploration de Pierre Savorgnan de Brazza, au premier module du mémorial éponyme.

A l'approche des cérémonies du quatre-vingtième anniversaire des débarquements en Normandie et en Provence, le président du Sénat français a fait mention de l'apport irremplaçable de l'Afrique à la France libre et le rôle historique joué par Brazzaville. « Avoir une évocation voulue par les Congolais eux-mêmes de ce qu'est Pierre Savorgnan de Brazza, de ce qu'il a porté, de l'attitude qui a été la sienne, toujours respectueuse des identités des hommes et des femmes, c'est toujours important. Et puisque nous sommes aussi dans la quatre-vingtième année du grand discours de Brazzaville, celui du général de Gaulle, on retrouve aussi cette volonté d'émancipation des peuples. J'aurai l'occasion de le dire au Sénat. Je crois que c'était important de passer ici pour nous souvenir et pour se dire que l'avenir se bâtit aussi avec ces souvenirs-là », a-t-il évoqué.

Gérard Larcher a dit également sa joie d'être à Brazzaville tout en rappelant les données historiques. « Aujourd'hui je suis dans la ville qui a été la capitale de la France libre, qui nous a permis de retrouver à la fois notre souveraineté, notre dignité. Dans cette ville, les Africains, particulièrement les Congolais, y ont joué une carte extrêmement importante. C'est l'occasion aussi de ne pas oublier d'où nous venons, comment nous venons », a-t-il souligné.

A l'issue de cette visite, le président du Sénat français a inscrit ce qui suit sur le livre d'or du mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza : « Merci madame la directrice générale de votre accueil et de votre action pour la mémoire de Pierre Savorgnan de Brazza. Il avait vu juste avant tous les autres. Ce mémorial lui accorde enfin la place que trop peu des contemporains ont dû lui reconnaître. Nous nous inclinons devant sa tombe et celle des membres de sa famille.»

Notons que le président du Sénat français est accompagné par le vice-président du Sénat, Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie ; le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, Cédric Perrin, sénateur du territoire de Belfort ; et le président du groupe d'amitié France-Afrique centrale, Guillaume Chevrollier, sénateur de la Mayenn