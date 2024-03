Congo-Brazzaville: Bonne gouvernance - La CNTR planche sur son budget 2024

La 5e session ordinaire budgétaire de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR), qui se tient du 26 mars au 4 avril à Brazzaville, permettra aux commissaires, entre autres, de doter l'institution de son budget de l'année en cours.

Les participants vont pendant les dix jours des travaux examiner et adopter plusieurs affaires dont le projet de budget exercice 2024 ; le projet de rapport financier 2023 : compte administratif ; compte de gestion ; le projet de rapport annuel 2023 de la CNTR ; les rapports de missions des sous-commissions, ainsi que le projet de Plan de travail annuel budgétisé (PTBA) 2024. Il est également prévu l'examen et l'adoption du projet de modèle-type de rapport de mission d'enquête ; la révision du règlement intérieur de la CNTR ; la communication du cabinet BMP ECC sur la présentation des résultats de l'enquête d'évaluation du code de transparence en vue de l'élaboration du plan stratégique.

Le rapporteur-trésorier de la CNTR, Alphonse Oko, a rappelé que la session ordinaire budgétaire est le cadre idéal par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de notre institution. « Le budget n'est pas un butin de chasse où la portion congrue revient à celui qui a le couteau le moins aiguisé. C'est une subvention de l'Etat en ce qui concerne la CNTR. De ce fait, le budget doit être équilibré et répondre aux exigences de la bonne gouvernance, à travers la transparence, la responsabilité et la redevabilité », a-t-il rappelé.

%

La cérémonie d'ouverture de cette session s'est déroulée en présence des ministres chargés du Plan, du Budget et de la Réforme de l'Etat ainsi que des responsables d'autres institutions. Le président de la CNTR, Joseph Mana Fouafoua, a, de son côté, rappelé que la session se tenait dans un contexte national marqué par le basculement du budget de moyens vers le budget programme qui a l'avantage de promouvoir l'efficacité et l'efficience dans la gestion des finances publiques. « C'est ici l'occasion pour nous d'exhorter les ministères pilotes retenus pour le lancement de cette migration, de donner le meilleur d'eux-mêmes afin que cette expérience salutaire s'étende inexorablement à partir de l'année prochaine aux autres départements ministériels. Ceci serait, à n'en point douter, un gage de vitalité de la marche vers une bonne gouvernance financière dans notre pays », a-t-il exhorté.

Concernant la CNTR, la session budgétaire est organisée au moment où l'institution base sur le plan stratégique 2020-2029 de la réforme du système de gestion des finances publiques. Validé en août 2020 par le gouvernement, ce plan définit en son quatrième enjeu une gestion fondée sur l'efficience et la transparence. Selon Joseph Mana Fouafoua, l'année 2024 va être la première année de la mise en oeuvre du plan stratégique.

C'est ainsi qu'il a invité toutes les parties prenantes et les partenaires au développement à s'impliquer résolument aux côtés de la CNTR dans sa mise en oeuvre afin de relever le défi de la bonne gouvernance des finances publiques. « La transparence est la base de la bonne gouvernance et la première étape de la lutte contre la corruption. Elle est l'explication rationnelle de la mise en place de bons systèmes de gestion de documents administratifs, des archives et des systèmes de règlementation financière et de contrôle. La transparence et la redevabilité constituent de puissants outils pour la lutte contre la corruption et, partant, pour l'amélioration de la gouvernance de nos ressources », a rappelé le président de la CNTR.